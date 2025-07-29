Более 20 лесных пожаров тушат в Карелии
В Карелии тушат 24 лесных пожара на общей площади 478,6 гектара
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В Карелии в настоящее время тушат 24 возгорания в лесах на общей площади 478,6 гектара, уже локализовано четыре возгорания, сообщила правительство республики.
"По данным на 16.00 29 июля в Карелии идет борьба с 24 возгораниями в Муезерском, Лоухском, Калевальском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском, Сегежском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском районах и округах на общей площади 478,6 гектара. Локализовано четыре возгорания в Муезерском, Питкярантском, Сегежском, Суоярвском округах и районе на общей площади 33,5 гектара", - говорится в сообщении.
В настоящее время на тушении лесных пожаров Карелии задействовано 278 человек и 62 единицы техники.
Отмечается, что самый большой пожар произошел в Муезерском районе неподалеку от поселка Волома. Его площадь составляет 187 гектара. Угрозы населенному пункту нет. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова группировка сил для борьбы с возгоранием была увеличена. Сейчас на тушении пожара работают 85 человек, задействовано 10 единиц техники. Для подачи воды на тушение пожара привлечен пожарный поезд "РЖД". Для предотвращения угрозы населенным пунктам в поселке Волома направлены силы и средства аварийно-спасательных формирований – Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и ГУМЧС России по Республике Карелия.
По информации руководителя тушения лесного пожара Алексея Малащицкого в настоящее время распространение огня остановлено, однако кромка возгорания пока продолжает тлеть. В ближайшее время планируется локализация пожара.
Сообщается, что в Карелии за последние сутки потушили более десяти лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, однако лесопожарная обстановка остается напряженной. Начиная с субботы 26 июля по северной, восточной и западной части Карелии прошел грозовой фронт без существенных осадков. "Сухая гроза" стала причиной большинства возгораний, зарегистрированных с конца прошлой недели. По данным Росгидрометцентра, выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в республике не ожидается. Сохраняется 4 класс пожарной опасности.