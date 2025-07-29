https://ria.ru/20250729/kanada-2032046606.html

СМИ: в Канаде обнаружили улицы, названные в честь нацистов

СМИ: в Канаде обнаружили улицы, названные в честь нацистов - РИА Новости, 29.07.2025

СМИ: в Канаде обнаружили улицы, названные в честь нацистов

В Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов, в том числе бойца украинской добровольческой дивизии СС "Галичина", сообщило... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:19:00+03:00

2025-07-29T00:19:00+03:00

2025-07-29T00:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. В Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов, в том числе бойца украинской добровольческой дивизии СС "Галичина", сообщило американо-еврейское издание Forward, проводящее расследование по выявлению памятников в честь нацистских коллаборационистов по всему миру. "В Эдмонтоне есть улица, названная в честь Питера Саварина, ветерана СС "Галичина", украинской дивизии в составе войск СС, являвшейся военным крылом нацистской партии. Администрация Эдмонтона подтвердила, что улица была названа в честь Саварина "в 2007 году, ещё до того, как город узнал об истории Питера Саварина во время Второй мировой войны"", - сообщает издание. Тем временем в городе Лондон канадской провинции Онтарио обнаружена улица, названная честь основателя немецкой компании Brose Fahrzeugteile Макса Брозе. В Лондоне у этой компании есть производство. При этом Брозе ранее официально был членом Нацисткой партии во время Второй мировой войны и впоследствии был подвергнут суду, который признал его "попутчиком", то есть тем, кто принимал участие в работе партии скорее номинально. Обнаружены памятники в честь нацистов были и в американском штате Нью-Джерси, сообщает издание. "В проект добавлены два знака отличия нацистских коллаборационистов в Нью-Джерси. Первый - это знак дивизии СС "Галичина" на памятнике "Борцам за украинскую свободу" на кладбище, принадлежащем Украинской православной мемориальной церкви Святого Андрея в Саут-Баунд-Брук" - говорится в материале. А в городе Нью-Брансуик в этом же штате был обнаружен скаутский лагерь, названный в честь премьер-министра Венгрии Пала Телеки, который "принимал многочисленные антисемитские законы, лишавшие евреев своей страны их прав, что стало важным этапом на пути к геноциду", отмечает издание. В 2023 году экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших никакого наказания за свои деяния, и призвал власти Канады раскрыть информацию о результатах работы комиссии Жюля Дешена, которая в 80-е годы расследовала подробности биографии сотен людей в стране, обвиняемых в совершении военных преступлений В сентябре 2024 года издание Globe and Mail сообщало, что организация проживающих в Канаде украинцев "Канадский украинский конгресс" (UCC) планирует подать в суд на канадские власти, если Оттава решит обнародовать данные о нацистских преступниках, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250527/zakharova-2019351956.html

https://ria.ru/20250509/kanada-2015909165.html

https://ria.ru/20250509/niderlandy-2015922313.html

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в мире, канада, эдмонтон, лондон