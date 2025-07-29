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Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда - РИА Новости, 29.07.2025
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09:46 29.07.2025 (обновлено: 14:48 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kambodzha--2032075428.html
Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда
Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда - РИА Новости, 29.07.2025
Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда
Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:46:00+03:00
2025-07-29T14:48:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 29 июл — РИА Новости. Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе."Камбоджийские войска масштабно и систематически нарушают режим прекращения огня. Мы доложили об этом странам — свидетелям вчерашних договоренностей с Камбоджей — Малайзии, как председателю АСЕАН, США и Китаю", — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на брифинге после совместного заседания правительства и Совета национальной безопасности Таиланда.Камбоджа отвергла эти обвинения."Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня", — заявил официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.Обострение отношений между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, включая мирных жителей. Эвакуировано более 100 тысяч человек.Четыре дня спустя Пномпень и Бангкок договорились о прекращении огня, оно вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Куала-Лумпуре состоялись закрытые переговоры Вечайчая и главы правительства Камбоджи Хун Манета.
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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда

И. о. премьера Таиланда Вечайчай: Камбоджа масштабно нарушает перемирие

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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БАНГКОК, 29 июл — РИА Новости. Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе.
"Камбоджийские войска масштабно и систематически нарушают режим прекращения огня. Мы доложили об этом странам — свидетелям вчерашних договоренностей с КамбоджейМалайзии, как председателю АСЕАН, США и Китаю", — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на брифинге после совместного заседания правительства и Совета национальной безопасности Таиланда.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил, что он урегулировал конфликт между Таиландом и Камбоджей
28 июля, 19:14
Камбоджа отвергла эти обвинения.
"Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня", — заявил официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.

Обострение отношений между Таиландом и Камбоджей

Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек
28 июля, 10:43
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.

Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, включая мирных жителей. Эвакуировано более 100 тысяч человек.
Четыре дня спустя Пномпень и Бангкок договорились о прекращении огня, оно вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Куала-Лумпуре состоялись закрытые переговоры Вечайчая и главы правительства Камбоджи Хун Манета.
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Таиланд и Камбоджа договорились не развертывать больше военных на границе
Вчера, 09:55
 
В миреТаиландКамбоджаМалайзияОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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