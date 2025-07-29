Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда
И. о. премьера Таиланда Вечайчай: Камбоджа масштабно нарушает перемирие
© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
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БАНГКОК, 29 июл — РИА Новости. Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе.
"Камбоджийские войска масштабно и систематически нарушают режим прекращения огня. Мы доложили об этом странам — свидетелям вчерашних договоренностей с Камбоджей — Малайзии, как председателю АСЕАН, США и Китаю", — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на брифинге после совместного заседания правительства и Совета национальной безопасности Таиланда.
Камбоджа отвергла эти обвинения.
"Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня", — заявил официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.
Обострение отношений между Таиландом и Камбоджей
Отношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны из-за труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Парижа в 1953-м эти участки стали предметом территориального спора.
Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, включая мирных жителей. Эвакуировано более 100 тысяч человек.
Четыре дня спустя Пномпень и Бангкок договорились о прекращении огня, оно вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Куала-Лумпуре состоялись закрытые переговоры Вечайчая и главы правительства Камбоджи Хун Манета.