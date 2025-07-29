https://ria.ru/20250729/kambodzha--2032075428.html

Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда

Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда - РИА Новости, 29.07.2025

Камбоджа масштабно нарушает перемирие, заявил и. о. премьера Таиланда

Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:46:00+03:00

2025-07-29T09:46:00+03:00

2025-07-29T14:48:00+03:00

в мире

таиланд

камбоджа

малайзия

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 29 июл — РИА Новости. Таиланд обвинил Камбоджу в систематическом нарушении режима прекращения огня на границе."Камбоджийские войска масштабно и систематически нарушают режим прекращения огня. Мы доложили об этом странам — свидетелям вчерашних договоренностей с Камбоджей — Малайзии, как председателю АСЕАН, США и Китаю", — сказал исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай на брифинге после совместного заседания правительства и Совета национальной безопасности Таиланда.Камбоджа отвергла эти обвинения."Камбоджийские силы строго соблюдали и продолжат соблюдать указания армейского командования и соглашение о прекращении огня", — заявил официальный представитель Министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.Обострение отношений между Таиландом и КамбоджейОтношения между странами резко ухудшились после боестолкновений, произошедших 28 мая на спорном участке границы. Тогда погиб камбоджийский военный.Утром 24 июля пограничный конфликт перешел в вооруженную фазу. Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, включая мирных жителей. Эвакуировано более 100 тысяч человек.Четыре дня спустя Пномпень и Бангкок договорились о прекращении огня, оно вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. Кроме того, в Куала-Лумпуре состоялись закрытые переговоры Вечайчая и главы правительства Камбоджи Хун Манета.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032016205.html

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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей