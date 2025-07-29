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Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kadyrov-2032217655.html
Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025
Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ в "зеленке" на харьковском направлении. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:14:00+03:00
2025-07-29T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 29 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ в "зеленке" на харьковском направлении. "На харьковском направлении успешно действует отряд операторов БПЛА "Изя" легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ… На этот раз в "зелёнке" наши коптерщики обнаружили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон-камикадзе", - написал Кадыров. Он похвалил бойцов за отличную работу и добавил, что больше "укрофашисты на этом автомобиле передвигаться не будут".
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Уничтожение вражеской техники ВСУ на Харьковском направлении
Уничтожение вражеской техники ВСУ на Харьковском направлении
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безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ

Кадыров опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ на харьковском направлении

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ГРОЗНЫЙ, 29 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ в "зеленке" на харьковском направлении.
"На харьковском направлении успешно действует отряд операторов БПЛА "Изя" легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ… На этот раз в "зелёнке" наши коптерщики обнаружили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон-камикадзе", - написал Кадыров.
Он похвалил бойцов за отличную работу и добавил, что больше "укрофашисты на этом автомобиле передвигаться не будут".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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