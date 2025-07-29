https://ria.ru/20250729/kadyrov-2032217655.html

Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ

Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ - РИА Новости, 29.07.2025

Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ в "зеленке" на харьковском направлении. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:14:00+03:00

2025-07-29T19:14:00+03:00

2025-07-29T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032217505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_051c6d75760a544e1224fed7880901d8.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ в "зеленке" на харьковском направлении. "На харьковском направлении успешно действует отряд операторов БПЛА "Изя" легендарного спецназа "АХМАТ" МО РФ… На этот раз в "зелёнке" наши коптерщики обнаружили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон-камикадзе", - написал Кадыров. Он похвалил бойцов за отличную работу и добавил, что больше "укрофашисты на этом автомобиле передвигаться не будут".

https://ria.ru/20250506/harkov-2015204382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение вражеской техники ВСУ на Харьковском направлении Уничтожение вражеской техники ВСУ на Харьковском направлении 2025-07-29T19:14 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины