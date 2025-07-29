Хуситы пригрозили атаковать американские суда при взаимодействии с Израилем
Хуситы пригрозили атаковать суда США в случае взаимодействия с портами Израиля
© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситамиАтакованное йеменскими хуситами судно в Красном море
© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситами
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море
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КАИР, 29 июл — РИА Новости. Суда американских торговых компаний станут целью движения "Ансар Алла" в случае взаимодействия с израильскими портами, заявил РИА Новости член политбюро группировки Мухаммад аль-Бухейти.
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"Мы вынуждены расширить свои операции против судов международных компаний, которые взаимодействуют с Израилем, включая американские, в рамках нашей поддержки палестинского народа, чтобы снять блокаду с сектора Газа и прекратить массовый геноцид", — сказал он.
По словам собеседника агентства, это не нарушает договоренностей с США о перемирии, которое движение соблюдает. Как сообщил аль-Бухейти, предыдущие атаки на американские корабли стали ответом на агрессию в отношении Йемена в начале 2024 года в соответствии с законным правом на самооборону и не были связаны с происходящим в секторе Газа.
В воскресенье представитель военного крыла хуситов заявил, что группировка будет атаковать суда любой компании, взаимодействующей с портами в Израиле, вне зависимости от пунктов назначения судов и того, какой стране они принадлежат.
В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с движением. Оно было достигнуто при посредничестве Омана после продолжительного обмена ударами между хуситами и американским флотом на протяжении около полутора лет.
Так, 12 января 2024 года ВВС США и Великобритании впервые нанесли серию воздушных атак по целям йеменского движения для защиты судоходства в Красном море — одной из ключевых экономических артерий, через которую проходит 10-12 процентов всей международной морской торговли.
Военная акция Запада последовала после атак хуситов на корабли, связанные с еврейским государством или следующие в его порты. Группировка наносила их с ноября 2023-го после начала боевых действий между ХАМАС и Израилем.