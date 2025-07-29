https://ria.ru/20250729/jakutsk-2032053898.html

В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана

В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана - РИА Новости, 29.07.2025

В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана

Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:45:00+03:00

2025-07-29T03:45:00+03:00

2025-07-29T03:46:00+03:00

происшествия

якутск

певек

москва

s7 airlines

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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай. Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031972643.html

якутск

певек

москва

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происшествия, якутск, певек, москва, s7 airlines