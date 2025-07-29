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В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана - РИА Новости, 29.07.2025
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03:45 29.07.2025 (обновлено: 03:46 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/jakutsk-2032053898.html
В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана
В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана - РИА Новости, 29.07.2025
В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана
Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:45:00+03:00
2025-07-29T03:46:00+03:00
происшествия
якутск
певек
москва
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай. Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.
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происшествия, якутск, певек, москва, s7 airlines
Происшествия, Якутск, Певек, Москва, S7 Airlines
В Якутске задержали ряд рейсов из-за сильного тумана

В аэропорту Якутска задержали ряд рейсов из-за сильного тумана

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Якутске
Здание аэропорта в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Здание аэропорта в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай.
Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.
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ПроисшествияЯкутскПевекМоскваS7 Airlines
 
 
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