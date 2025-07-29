https://ria.ru/20250729/izrail-2032236165.html
Глава МИД Нидерландов призвал Израиль остановить катастрофу в Газе
Глава МИД Нидерландов призвал Израиль остановить катастрофу в Газе - РИА Новости, 29.07.2025
Глава МИД Нидерландов призвал Израиль остановить катастрофу в Газе
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил во вторник, что вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:39:00+03:00
2025-07-29T21:39:00+03:00
2025-07-29T22:09:00+03:00
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израиль
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ГААГА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил во вторник, что вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. "Я сегодня вызвал посла Израиля. Я еще раз дал ему понять, насколько эта ситуация серьезна для нас и что Израилю действительно необходимо изменить курс, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию (в секторе Газа - ред.), а также, что война действительно должна прекратиться. Катастрофической ситуации в гуманитарной сфере нужно положить конец", - заявил Велдкамп в эфире телеканала RTL. По его словам, правительство Нидерландов уже два года ведет диалог с израильскими властями, однако "он не дает никакого эффекта", как это видно по нынешней ситуации в секторе Газа."Мы ведем диалог, но мы также оказываем давление. И мы усиливаем это давление в Европе…Люди в секторе Газа не могут ждать. Гуманитарная ситуация нуждается в улучшении", - подчеркнул министр.В понедельник кабмин Нидерландов объявил персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, им будет запрещен въезд в Нидерланды. Как сообщил Велдкамп в письме парламенту, такое решение принято в связи с тем, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа". Ранее премьер-министр страны Дик Схоф также заявил, что Нидерланды поддержат идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon из-за ситуации в секторе Газа, если ЕС примет такое решение.Как передавала на прошлой неделе телерадиокомпания NOS, нидерландские эксперты и гуманитарные организации обвинили правительство страны в игнорировании возможностей усилить давление на Израиль. Гуманитарные организации, включая Oxfam Novib, призывали к немедленным действиям: прекращению поставок оружия Израилю и передаче гуманитарной помощи в Газу под контроль ООН. По мнению экспертов, Нидерланды могут вводить санкции и самостоятельно: например, путем прекращения экспорта оружия в Израиль или признания палестинского государства.Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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в мире, израиль, сектор газа, нидерланды
В мире, Израиль, Сектор Газа, Нидерланды
Глава МИД Нидерландов призвал Израиль остановить катастрофу в Газе
Глава МИД Нидерландов призвал Израиль остановить гуманитарную катастрофу в Газе
ГААГА, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил во вторник, что вызвал посла Израиля и призвал власти этой страны изменить свой курс и положить конец катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.
"Я сегодня вызвал посла Израиля
. Я еще раз дал ему понять, насколько эта ситуация серьезна для нас и что Израилю действительно необходимо изменить курс, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию (в секторе Газа - ред.), а также, что война действительно должна прекратиться. Катастрофической ситуации в гуманитарной сфере нужно положить конец", - заявил Велдкамп в эфире телеканала RTL
.
По его словам, правительство Нидерландов уже два года ведет диалог с израильскими властями, однако "он не дает никакого эффекта", как это видно по нынешней ситуации в секторе Газа.
"Мы ведем диалог, но мы также оказываем давление. И мы усиливаем это давление в Европе…Люди в секторе Газа не могут ждать. Гуманитарная ситуация нуждается в улучшении", - подчеркнул министр.
В понедельник кабмин Нидерландов
объявил персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов страны Бецалеля Смотрича, им будет запрещен въезд в Нидерланды. Как сообщил Велдкамп в письме парламенту, такое решение принято в связи с тем, что Смотрич и Бен-Гвир "неоднократно подстрекали поселенцев к насилию в отношении палестинцев, выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этническим чисткам в секторе Газа".
Ранее премьер-министр страны Дик Схоф также заявил, что Нидерланды поддержат идею приостановки участия Израиля в исследовательской программе Евросоюза Horizon из-за ситуации в секторе Газа, если ЕС
примет такое решение.
Как передавала на прошлой неделе телерадиокомпания NOS, нидерландские эксперты и гуманитарные организации обвинили правительство страны в игнорировании возможностей усилить давление на Израиль. Гуманитарные организации, включая Oxfam Novib, призывали к немедленным действиям: прекращению поставок оружия Израилю и передаче гуманитарной помощи в Газу под контроль ООН. По мнению экспертов, Нидерланды могут вводить санкции и самостоятельно: например, путем прекращения экспорта оружия в Израиль или признания палестинского государства.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Международные организации и ряд стран ЕС предупреждают о гуманитарной катастрофе и голоде в анклаве из-за отказа израильских властей пропускать гуманитарную помощь в нужных объемах.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.