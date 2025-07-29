https://ria.ru/20250729/izrail-2032226581.html

Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена - РИА Новости, 29.07.2025

Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:42:00+03:00

2025-07-29T20:42:00+03:00

2025-07-29T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена."После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает пресс-служба армии.Также отмечается, что сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

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