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Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена - РИА Новости, 29.07.2025
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20:42 29.07.2025 (обновлено: 20:48 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/izrail-2032226581.html
Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена - РИА Новости, 29.07.2025
Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена."После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает пресс-служба армии.Также отмечается, что сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом.Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html
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в мире, израиль, йемен, ввс израиля
В мире, Израиль, Йемен, ВВС Израиля
Израиль сообщил о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена

Армия Израиля перехватила выпущенную из Йемена ракету

© AP Photo / Ariel SchalitПерехват ракеты
Перехват ракеты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Перехват ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена.
"После того, как недавно в нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", - сообщает пресс-служба армии.
Также отмечается, что сирены воздушной тревоги были активированы в соответствии с протоколом.
Хуситы с конца 2023 года выпустили по Израилю сотни баллистических ракет и беспилотников. Свои атаки движение оправдывает солидарностью с палестинцами в секторе Газа, где продолжается израильская военная операция. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израильские ВВС в ответ провели несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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