Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/izrail-2032224924.html
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников - РИА Новости, 29.07.2025
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T20:29:00+03:00
2025-07-29T20:29:00+03:00
в мире
израиль
катар
сша
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я только что завершил еще одно совещание по вопросу освобождения наших похищенных… С тех пор как делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попытки. Но существует одно большое препятствие, и все это знают — это ХАМАС. Оно упорно продолжает отказываться… Мы не сдаемся. Мы продолжим делать все, что в наших силах, тем или иным способом. Мы обязаны вернуть их", – заявил Нетаньяху, чьи слова приводит пресс-служба премьера. В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html
https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html
израиль
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Катар, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников

Нетаньяху: Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из Газы

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я только что завершил еще одно совещание по вопросу освобождения наших похищенных… С тех пор как делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попытки. Но существует одно большое препятствие, и все это знают — это ХАМАС. Оно упорно продолжает отказываться… Мы не сдаемся. Мы продолжим делать все, что в наших силах, тем или иным способом. Мы обязаны вернуть их", – заявил Нетаньяху, чьи слова приводит пресс-служба премьера.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Британия пригрозила Израилю признанием Палестины
Вчера, 19:02
В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарСШАБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала