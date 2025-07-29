Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников
Нетаньяху: Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из Газы
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля на фоне флага. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я только что завершил еще одно совещание по вопросу освобождения наших похищенных… С тех пор как делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попытки. Но существует одно большое препятствие, и все это знают — это ХАМАС. Оно упорно продолжает отказываться… Мы не сдаемся. Мы продолжим делать все, что в наших силах, тем или иным способом. Мы обязаны вернуть их", – заявил Нетаньяху, чьи слова приводит пресс-служба премьера.
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В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.