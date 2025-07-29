https://ria.ru/20250729/izrail-2032224924.html

Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников

Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников - РИА Новости, 29.07.2025

Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников

Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T20:29:00+03:00

2025-07-29T20:29:00+03:00

2025-07-29T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Израиль продолжает искать пути для освобождения заложников из сектора Газа, несмотря на срыв переговоров со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я только что завершил еще одно совещание по вопросу освобождения наших похищенных… С тех пор как делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попытки. Но существует одно большое препятствие, и все это знают — это ХАМАС. Оно упорно продолжает отказываться… Мы не сдаемся. Мы продолжим делать все, что в наших силах, тем или иным способом. Мы обязаны вернуть их", – заявил Нетаньяху, чьи слова приводит пресс-служба премьера. В четверг США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на следующей неделе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250729/britaniya-2032214521.html

https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, хамас