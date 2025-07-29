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Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев - РИА Новости, 29.07.2025
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03:55 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/izrail-2032054449.html
Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев
Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев - РИА Новости, 29.07.2025
Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев
Правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев, выступив с раздельными заявлениями. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:55:00+03:00
2025-07-29T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев, выступив с раздельными заявлениями. "Анализ политики Израиля в секторе Газа и её ужасающих последствий, а также заявления высокопоставленных израильских политиков и военных командиров о целях атаки приводят к однозначному выводу о том, что Израиль предпринимает скоординированные, преднамеренные действия по уничтожению палестинского общества в секторе Газа. Другими словами: Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа", - гласит публикация "Бецелем" на портале организации. "Бецелем" выражает опасения о том, что якобы совершаемый властями Израиля геноцид палестинцев может распространиться и на другие территории вне сектора Газа, и призывает к "срочным и недвусмысленным действиям как со стороны израильского общества, так и со стороны международного сообщества" для его остановки. Организация "Врачи за права человека", в свою очередь, вменяет израильским властям "преднамеренное, постепенное разрушение системы здравоохранения Газы, а вместе с ней и способности ее населения выживать", что включает в себя разрушение больниц, уничтожение медоборудования и создание дефицита медикаментов, а также организацию условий для возникновения массового голода. По мнению организации, упомянутое можно расценивать как геноцид. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250729/izrail-2032052229.html
https://ria.ru/20250728/gaza-2032041320.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС
Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев

Две правозащитные организации Израиля обвинили власти страны в геноциде в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев, выступив с раздельными заявлениями.
"Анализ политики Израиля в секторе Газа и её ужасающих последствий, а также заявления высокопоставленных израильских политиков и военных командиров о целях атаки приводят к однозначному выводу о том, что Израиль предпринимает скоординированные, преднамеренные действия по уничтожению палестинского общества в секторе Газа. Другими словами: Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа", - гласит публикация "Бецелем" на портале организации.
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"Бецелем" выражает опасения о том, что якобы совершаемый властями Израиля геноцид палестинцев может распространиться и на другие территории вне сектора Газа, и призывает к "срочным и недвусмысленным действиям как со стороны израильского общества, так и со стороны международного сообщества" для его остановки.
Организация "Врачи за права человека", в свою очередь, вменяет израильским властям "преднамеренное, постепенное разрушение системы здравоохранения Газы, а вместе с ней и способности ее населения выживать", что включает в себя разрушение больниц, уничтожение медоборудования и создание дефицита медикаментов, а также организацию условий для возникновения массового голода. По мнению организации, упомянутое можно расценивать как геноцид.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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