https://ria.ru/20250729/izrail-2032054449.html

Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев

Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев - РИА Новости, 29.07.2025

Правозащитные организации Израиля обвинили власти в геноциде палестинцев

Правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев, выступив с раздельными заявлениями. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:55:00+03:00

2025-07-29T03:55:00+03:00

2025-07-29T03:55:00+03:00

в мире

израиль

ливан

йемен

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правозащитные организации Израиля "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили власти страны в геноциде палестинцев, выступив с раздельными заявлениями. "Анализ политики Израиля в секторе Газа и её ужасающих последствий, а также заявления высокопоставленных израильских политиков и военных командиров о целях атаки приводят к однозначному выводу о том, что Израиль предпринимает скоординированные, преднамеренные действия по уничтожению палестинского общества в секторе Газа. Другими словами: Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа", - гласит публикация "Бецелем" на портале организации. "Бецелем" выражает опасения о том, что якобы совершаемый властями Израиля геноцид палестинцев может распространиться и на другие территории вне сектора Газа, и призывает к "срочным и недвусмысленным действиям как со стороны израильского общества, так и со стороны международного сообщества" для его остановки. Организация "Врачи за права человека", в свою очередь, вменяет израильским властям "преднамеренное, постепенное разрушение системы здравоохранения Газы, а вместе с ней и способности ее населения выживать", что включает в себя разрушение больниц, уничтожение медоборудования и создание дефицита медикаментов, а также организацию условий для возникновения массового голода. По мнению организации, упомянутое можно расценивать как геноцид. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250729/izrail-2032052229.html

https://ria.ru/20250728/gaza-2032041320.html

израиль

ливан

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, йемен, хамас