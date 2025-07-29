https://ria.ru/20250729/izrail-2032052229.html

Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу

Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 29.07.2025

Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу

Израиль продолжит работать с международными организациями, а также США и Европой, над обеспечением доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T03:00:00+03:00

2025-07-29T03:00:00+03:00

2025-07-29T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Израиль продолжит работать с международными организациями, а также США и Европой, над обеспечением доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. "Израиль продолжит сотрудничать с международными организациями, а также с США и европейскими странами, чтобы обеспечить поступление крупных объемов гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в публикации на официальной странице канцелярии в соцсети X. Публикация гласит, что израильская армия приостановила боевые действия в "ключевых" населенных пунктах сектора на ежедневной основе с 10.00 до 20.00 и выделила безопасные маршруты для транзита гумпомощи с 06.00 до 23.00. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250727/izrail-2031810272.html

https://ria.ru/20250727/tsakhal-2031682822.html

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в мире, израиль, сша, европа, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году