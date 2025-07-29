https://ria.ru/20250729/izrail-2032052229.html
Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу
Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 29.07.2025
Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу
Израиль продолжит работать с международными организациями, а также США и Европой, над обеспечением доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:00:00+03:00
2025-07-29T03:00:00+03:00
2025-07-29T03:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
европа
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Израиль продолжит работать с международными организациями, а также США и Европой, над обеспечением доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. "Израиль продолжит сотрудничать с международными организациями, а также с США и европейскими странами, чтобы обеспечить поступление крупных объемов гуманитарной помощи в сектор Газа", - говорится в публикации на официальной странице канцелярии в соцсети X. Публикация гласит, что израильская армия приостановила боевые действия в "ключевых" населенных пунктах сектора на ежедневной основе с 10.00 до 20.00 и выделила безопасные маршруты для транзита гумпомощи с 06.00 до 23.00. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм распределения гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250727/izrail-2031810272.html
https://ria.ru/20250727/tsakhal-2031682822.html
израиль
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, европа, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Европа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль продолжит работать над обеспечением доставки гумпомощи в Газу
Канцелярия Нетаньяху: Израиль продолжит обеспечивать Газу гумпомощью