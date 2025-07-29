https://ria.ru/20250729/ivleeva-2032170715.html

Новая жизнь Насти Ивлеевой: почти "голая вечеринка". Только для себя одной

Новая жизнь Насти Ивлеевой: почти "голая вечеринка". Только для себя одной - РИА Новости, 29.07.2025

Новая жизнь Насти Ивлеевой: почти "голая вечеринка". Только для себя одной

В декабре 2023-го в московском клубе "Мутабор" прошла знаменитая вечеринка с дресс-кодом almost naked, организованная Настей Ивлеевой. Когда кадры с... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:45:00+03:00

2025-07-29T19:45:00+03:00

2025-07-29T19:45:00+03:00

россия

лолита милявская

филипп киркоров

ксения собчак

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В декабре 2023-го в московском клубе "Мутабор" прошла знаменитая вечеринка с дресс-кодом almost naked, организованная Настей Ивлеевой. Когда кадры с полуобнажёнными знаменитостями разлетелись по Сети, российское общество взорвалось от негодования.Скандал в "Мутаборе"Участие артистов самого высокого уровня, а именно Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Димы Билана и многих других, вызвало волну возмущения. Общественные активисты потребовали проверить мероприятие на пропаганду запрещенных в России организаций, наркотиков и дискредитацию традиционных ценностей.Организатор и гости выступили с серией публичных извинительных видео, включая Ивлееву, Собчак и Киркорова. Клуб "Мутабор" проверили силовики, после чего его временно закрыли и переименовали в Arma. Рэпера Vacio, пришедшего на вечеринку в одном носке, арестовали на 15 суток и оштрафовали за халатность в дресс-коде и нарушение публичной нравственности."Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести, не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми. Перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ", - говорила тогда Ивлеева.Для блогерши последствия оказались очень ощутимыми. Контракты с крупными брендами, запланированные проекты, новогодние эфиры и рекламные кампании - всё внезапно рухнуло. Артисты, связанные с мероприятиями, оказались под прицелом "отмены": их исключали из эфиров и корпоративных шоу, обращались с угрозами, а некоторые участники вечеринки стали особенно интересны налоговым органам."Готова к любым исходам"На фоне общей тревожной повестки, формат вечеринки оказался слишком вызывающим. Общество отреагировало молниеносно: шоу-бизнес отвернулся, бренды разорвали контракты, зрители отписались.Реакция сети была безжалостной. В Telegram-каналах развернулись бурные дискуссии под лозунгами "пир во время чумы" и "сражаются другие, а они маются дурью". Читатели жёстко критиковали звезд за демонстрацию излишней роскоши и сексуальной доступности посреди общественного напряжения.Позднее в Telegram-канале Ивлеевой появилось еще одно откровенное видеообращение. В нём блогер публично извинилась перед артистами, которые, по её словам, "попали под общую гребёнку" после скандальной вечеринки. Но главное, она обратилась к своей аудитории с просьбой о прощении."Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс. У вас, у народа. А если нет - прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. Но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", - заявила Ивлеева в эмоциональном видео.Ивлеева променяла столицу на "сельский вайб"На фоне потери прежней популярности Ивлеева сделала то, чего от неё не ждали: ушла из медийной тусовки и переехала на природу. Вместе с новым мужем, бизнесменом и диджеем Филиппом Бегаком, начала новую жизнь.Их союз закрепился официально в 2023 году, а в мае 2024-го пара устроила свадьбу в Ялте. Церемония прошла в итальянском стиле: кружевное платье, длинная фата, белый костюм жениха и тишина Крымского побережья.Настя явно ищет новые смыслы и, похоже, находит их вдали от городского шума. По её собственным словам, "сельский вайб" успокаивает и вдохновляет. А поклонники, как оказалось, не прочь наблюдать за её трансформацией: теперь они видят не только блогершу, но и женщину, прошедшую сквозь огонь и воду публичной жизни.Без скандала, но с провокациейНедавно Ивлеева опубликовала серию снимков, сделанных на закате у озера. На кадрах — красивая игра света и прозрачная ткань. Телеведущая позирует в воде, в полупрозрачном платье без белья, с растрёпанными волосами и минимумом макияжа.Публика восприняла съёмку иначе, чем когда-то. Удивительно, но в комментариях теперь не осуждение, а скорее поддержка и даже восхищение."Легкая провокация, но с настроением", - писали пользователи.Казалось бы, тот же визуальный стиль, что и раньше, но теперь контекст совсем иной. Настя словно говорит: "Я остаюсь собой, но многое поняла".Также пользователям запомнился кадр с Настей в кабине трактора: белая майка и шортики, железный руль в одной руке, взгляд вдаль - привычный образ городской звезды трансформируется в образ эдакой фермерши, женщины, "управляющей своей судьбой".Новое шоу и "вечеринка для себя"Совсем недавно Ивлеева объявила о запуске нового реалити-проекта под названием "Чегеря". В этом шоу она собирается испытать себя в совершенно непривычной роли - жены фермера.Вместе с супругом телеведущая планирует построить семейную жизнь и обустроить уютное хозяйство в деревне, расположенной в Брянской области. Возможно, что новый фотосессии - это своего рода "прогрев" грядущего шоу.Конечно, прежняя эпоха "почти голых" тусовок и неожиданных образов стала частью неотъемлемой частью ее публичного образа. Но после скандала Настя стала осторожнее. Как пишут пользователи в соцсетях: "Теперь есть полуголые вечеринки, исключительно для себя".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, лолита милявская, филипп киркоров, ксения собчак