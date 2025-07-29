https://ria.ru/20250729/ispanija-2032172665.html
В Испании задержали россиянку, управляющую подпольным центром красоты
В Испании задержали россиянку, управляющую подпольным центром красоты - РИА Новости, 29.07.2025
В Испании задержали россиянку, управляющую подпольным центром красоты
Полиция Испании задержала в Гранаде 29-летнюю гражданку России, управляющую подпольным центром эстетической медицины, где проводились процедуры по увеличению... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:14:00+03:00
2025-07-29T17:14:00+03:00
2025-07-29T17:14:00+03:00
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МАДРИД, 29 июл — РИА Новости. Полиция Испании задержала в Гранаде 29-летнюю гражданку России, управляющую подпольным центром эстетической медицины, где проводились процедуры по увеличению губ без медицинского контроля, сообщает газета ABC. "Часто органы здравоохранения и правоохранительные органы предупреждают о существовании так называемых косметических салонов, которые на самом деле являются мошенническими и наносят ущерб не только кошельку, но и, потенциально, здоровью. В Гранаде национальная полиция ликвидировала одно из таких заведений и задержала его руководительницу, 29-летнюю россиянку", - пишет издание. По данным газеты, полицейская операция началась после жалоб Ассоциации эстетической медицины Гранады и представителей отрасли, которые предупреждали о рисках подобных практик. Задержанная обвиняется в преступлениях против здоровья населения и незаконной медицинской деятельности. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли десятки флаконов гиалуроновой кислоты без гарантий качества, а также значительную сумму наличных средств. Подпольный центр рекламировался в социальных сетях, где имел около 15 тысяч подписчиков.
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в мире, испания, россия
В Испании задержали россиянку, управляющую подпольным центром красоты
ABC: в Испании задержали управляющую подпольным центром красоты россиянку
МАДРИД, 29 июл — РИА Новости. Полиция Испании задержала в Гранаде 29-летнюю гражданку России, управляющую подпольным центром эстетической медицины, где проводились процедуры по увеличению губ без медицинского контроля, сообщает газета ABC.
"Часто органы здравоохранения и правоохранительные органы предупреждают о существовании так называемых косметических салонов, которые на самом деле являются мошенническими и наносят ущерб не только кошельку, но и, потенциально, здоровью. В Гранаде национальная полиция ликвидировала одно из таких заведений и задержала его руководительницу, 29-летнюю россиянку", - пишет издание
.
По данным газеты, полицейская операция началась после жалоб Ассоциации эстетической медицины Гранады и представителей отрасли, которые предупреждали о рисках подобных практик.
Задержанная обвиняется в преступлениях против здоровья населения и незаконной медицинской деятельности. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли десятки флаконов гиалуроновой кислоты без гарантий качества, а также значительную сумму наличных средств.
Подпольный центр рекламировался в социальных сетях, где имел около 15 тысяч подписчиков.