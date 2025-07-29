Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану
Хаменеи: проблема ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
В то же время Иран и три европейские страны провели в пятницу, 25 июля, переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. Переговоры состоялись на фоне угроз от "евротройки" о восстановлении международный санкции против Тегерана, если с ним не будет заключена новая ядерная сделка к концу лета.
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций, а в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.