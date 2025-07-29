https://ria.ru/20250729/iran-2032128714.html

Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану

Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану - РИА Новости, 29.07.2025

Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану

Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T14:19:00+03:00

2025-07-29T15:53:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "То, что Запад называет "ядерным", "обогащением" и в этом роде, "правами человека" и подобными вещами, является предлогом, основой (для борьбы с верой и наукой Ирана – ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводятся в официальном Telegram-канале лидера.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.В то же время Иран и три европейские страны провели в пятницу, 25 июля, переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. Переговоры состоялись на фоне угроз от "евротройки" о восстановлении международный санкции против Тегерана, если с ним не будет заключена новая ядерная сделка к концу лета.Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций, а в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.

https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html

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в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, сша