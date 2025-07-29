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Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану - РИА Новости, 29.07.2025
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14:19 29.07.2025 (обновлено: 15:53 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/iran-2032128714.html
Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану
Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану - РИА Новости, 29.07.2025
Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану
Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:19:00+03:00
2025-07-29T15:53:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. "То, что Запад называет "ядерным", "обогащением" и в этом роде, "правами человека" и подобными вещами, является предлогом, основой (для борьбы с верой и наукой Ирана – ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводятся в официальном Telegram-канале лидера.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.В то же время Иран и три европейские страны провели в пятницу, 25 июля, переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. Переговоры состоялись на фоне угроз от "евротройки" о восстановлении международный санкции против Тегерана, если с ним не будет заключена новая ядерная сделка к концу лета.Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций, а в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html
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в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, США
Хаменеи назвал проблему обогащения урана предлогом для противостояния Ирану

Хаменеи: проблема ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Проблемы обогащения урана и ядерной программы Тегерана лишь предлог для противостояния Ирану, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"То, что Запад называет "ядерным", "обогащением" и в этом роде, "правами человека" и подобными вещами, является предлогом, основой (для борьбы с верой и наукой Ирана – ред.)", - сказал Хаменеи, его слова приводятся в официальном Telegram-канале лидера.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
16 июля, 17:43
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
В то же время Иран и три европейские страны провели в пятницу, 25 июля, переговоры по ядерной проблематике в Стамбуле. Это встреча состоялась впервые после 12-дневного ирано-израильского конфликта. Переговоры состоялись на фоне угроз от "евротройки" о восстановлении международный санкции против Тегерана, если с ним не будет заключена новая ядерная сделка к концу лета.
Иран требует, чтобы Великобритания, Германия и Франция отказались от идеи восстановления санкций, а в качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп заявил о готовности вновь атаковать ядерные объекты Ирана
дополняется ...
 
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