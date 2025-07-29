Представитель Египта на "Интервидении" отметил значимость конкурса
Представитель Египта на "Интервидении" певец Саад отметил значимость конкурса
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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КАИР, 29 июл – РИА Новости. Первый музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в российской столице, откроет больше возможностей для талантливых артистов по сравнению со многими западными мероприятиями, отличающимися предвзятостью, рассказал в беседе с РИА Новости певец Александрийского оперного театра Мустафа Саад, представитель Египта на этом конкурсе.
"Инициатива России провести "Интервидение" играет большое значение, поскольку большая часть западных конкурсов и мероприятий отличаются предвзятостью. Российский конкурс расширит возможности для талантливых артистов без присущей (Западу – ред.) тенденциозности", - сказал он.
По словам Саада, участие музыкантов из разных стран позволит соприкоснуться с другими культурами и традициями.
"Музыка способна отразить культурные и творческие особенности каждой страны. Разумеется, участие большого количества артистов, представляющих свои страны, позволит через музыку, традиции и обычаи соприкоснуться с различными культурами… Для меня большая честь представлять Египет, и я усиленно работаю над тем, чтобы достойно выступить за свою страну", - добавил он.
По мнению певца, египетская и российская культуры имеют большое сходство в таких вопросах, как самобытность, история и культурное разнообразия и богатство.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".