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В Забайкалье предупредили об ограничениях мобильного интернета - РИА Новости, 29.07.2025
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15:18 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/internet-2032144984.html
В Забайкалье предупредили об ограничениях мобильного интернета
В Забайкалье предупредили об ограничениях мобильного интернета - РИА Новости, 29.07.2025
В Забайкалье предупредили об ограничениях мобильного интернета
Временное ограничение мобильного интернета возможно в некоторых районах Забайкалья из-за проведения антитеррористических учений, проводной интернет, Wi-Fi и... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:18:00+03:00
2025-07-29T15:18:00+03:00
забайкальский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Временное ограничение мобильного интернета возможно в некоторых районах Забайкалья из-за проведения антитеррористических учений, проводной интернет, Wi-Fi и голосовая связь будут работать в обычном режиме, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона. "В связи с проведением антитеррористических учений возможно временное замедление или ограничение мобильного интернета на некоторых территориях в Забайкальском крае. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято антитеррористической комиссией Забайкальского края, жителей просят для связи звонить или воспользоваться смс. "Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб: 112, 103, 102 и 101", - добавили в правительстве региона.
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забайкальский край, происшествия
Забайкальский край, Происшествия
В Забайкалье предупредили об ограничениях мобильного интернета

В Забайкалье возможно ограничение мобильного интернета из-за учений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Временное ограничение мобильного интернета возможно в некоторых районах Забайкалья из-за проведения антитеррористических учений, проводной интернет, Wi-Fi и голосовая связь будут работать в обычном режиме, сообщает в своём Тelegram-канале правительство региона.
"В связи с проведением антитеррористических учений возможно временное замедление или ограничение мобильного интернета на некоторых территориях в Забайкальском крае. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято антитеррористической комиссией Забайкальского края, жителей просят для связи звонить или воспользоваться смс.
"Также стоит носить в кошельке наличные, записать номера служб такси и запомнить номера телефонов экстренных служб: 112, 103, 102 и 101", - добавили в правительстве региона.
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