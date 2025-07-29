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В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских - РИА Новости, 29.07.2025
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18:39 29.07.2025 (обновлено: 18:42 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/ingushetija-2032205460.html
В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских
В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских - РИА Новости, 29.07.2025
В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских
Тринадцатилетний подросток за рулем отцовского автомобиля пытался скрыться от полицейских в Ингушетии; чтобы остановить его, они вынуждены были открыть огонь по РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:39:00+03:00
2025-07-29T18:42:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрановский район
гибдд мвд рф
lada vesta
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний подросток за рулем отцовского автомобиля пытался скрыться от полицейских в Ингушетии; чтобы остановить его, они вынуждены были открыть огонь по колесам автомашины, сообщило региональное МВД. По информации министерства, сотрудники ГИБДД в селении Сурхахи в Назрановском районе попытались остановить для проверки документов тонированный автомобиль Lada Granta, но водитель проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. Стараясь оторваться от полицейских, он стал совершать опасные маневры, в том числе выезжал на встречную полосу. На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Во время погони он врезался в патрульный автомобиль, который заблокировал ему путь, и продолжил движение. "Сотрудники полиции продолжили преследовать водителя легковушки, а когда тот во время движения еще дважды совершил боковое столкновение с патрульным транспортным средством с целью избежать блокирования, то вынуждены были открыть огонь по колесам его автомобиля. В результате применения табельного оружия никто не пострадал", - говорится в сообщении. После задержания выяснилось, что за рулем автомобиля находился 13-летний подросток. Полицейские установили отца нарушителя и составили в отношении него протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления им. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250704/dtp-2027317665.html
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республика ингушетия
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происшествия, республика ингушетия, назрановский район, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрановский район, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских

В Ингушетии подросток за рулем отцовской машины пытался скрыться от полицейских

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний подросток за рулем отцовского автомобиля пытался скрыться от полицейских в Ингушетии; чтобы остановить его, они вынуждены были открыть огонь по колесам автомашины, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, сотрудники ГИБДД в селении Сурхахи в Назрановском районе попытались остановить для проверки документов тонированный автомобиль Lada Granta, но водитель проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. Стараясь оторваться от полицейских, он стал совершать опасные маневры, в том числе выезжал на встречную полосу. На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Во время погони он врезался в патрульный автомобиль, который заблокировал ему путь, и продолжил движение.
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"Сотрудники полиции продолжили преследовать водителя легковушки, а когда тот во время движения еще дважды совершил боковое столкновение с патрульным транспортным средством с целью избежать блокирования, то вынуждены были открыть огонь по колесам его автомобиля. В результате применения табельного оружия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
После задержания выяснилось, что за рулем автомобиля находился 13-летний подросток. Полицейские установили отца нарушителя и составили в отношении него протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления им. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазрановский районГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
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