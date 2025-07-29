В Ингушетии 13-летний подросток за рулем пытался скрыться от полицейских
В Ингушетии подросток за рулем отцовской машины пытался скрыться от полицейских
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Тринадцатилетний подросток за рулем отцовского автомобиля пытался скрыться от полицейских в Ингушетии; чтобы остановить его, они вынуждены были открыть огонь по колесам автомашины, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, сотрудники ГИБДД в селении Сурхахи в Назрановском районе попытались остановить для проверки документов тонированный автомобиль Lada Granta, но водитель проигнорировал их требования и, увеличив скорость, попытался скрыться. Стараясь оторваться от полицейских, он стал совершать опасные маневры, в том числе выезжал на встречную полосу. На неоднократные требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Во время погони он врезался в патрульный автомобиль, который заблокировал ему путь, и продолжил движение.
"Сотрудники полиции продолжили преследовать водителя легковушки, а когда тот во время движения еще дважды совершил боковое столкновение с патрульным транспортным средством с целью избежать блокирования, то вынуждены были открыть огонь по колесам его автомобиля. В результате применения табельного оружия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
После задержания выяснилось, что за рулем автомобиля находился 13-летний подросток. Полицейские установили отца нарушителя и составили в отношении него протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления им. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.