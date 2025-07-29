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В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру - РИА Новости, 29.07.2025
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10:30 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/indiya-2032082573.html
В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру
В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру - РИА Новости, 29.07.2025
В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру
Годовалый ребенок в индийском штате Бихар загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:30:00+03:00
2025-07-29T10:30:00+03:00
в мире
бихар
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок в индийском штате Бихар загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей. Инцидент произошел в населённом пункте Западный Шампаране в конце прошлой недели, когда малыш по имени Говинда играл в своем доме. По словам местных жителей, кобра подошла слишком близко к ребенку, что, возможно, привлекло внимание ребенка, который схватил ее и укусил. Местные жители назвали действия малыша рефлекторным актом, когда ребенок вонзил зубы в кобру. "Члены семьи утверждают, что он поймал змею в их доме. Бабушка заметила его со змеей, и к тому времени, когда она смогла вмешаться, рептилия уже укусила ребенка. Мертвая кобра лежала на полу, а ребенок также потерял сознание", - сказал суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра. Он добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей, никаких признаков отравления ядом змеи не выявлено. Как сообщили эксперты по дикой природе, выгнать змей из их естественной среды и заставить приблизиться к человеческому жилью могли установившиеся в Индии в последнее время сильные дожди.
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в мире, бихар, индия
В мире, Бихар, Индия
В Индии годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру

Hindustan Times: в Индии годовалый ребенок загрыз кобру, приняв ее за игрушку

CC BY 2.0 / Michael Ransburg / Egyptian CobraКобра
Кобра - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
CC BY 2.0 / Michael Ransburg / Egyptian Cobra
Кобра. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок в индийском штате Бихар загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру, приняв ее за игрушку, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей.
Инцидент произошел в населённом пункте Западный Шампаране в конце прошлой недели, когда малыш по имени Говинда играл в своем доме. По словам местных жителей, кобра подошла слишком близко к ребенку, что, возможно, привлекло внимание ребенка, который схватил ее и укусил.
Местные жители назвали действия малыша рефлекторным актом, когда ребенок вонзил зубы в кобру.
"Члены семьи утверждают, что он поймал змею в их доме. Бабушка заметила его со змеей, и к тому времени, когда она смогла вмешаться, рептилия уже укусила ребенка. Мертвая кобра лежала на полу, а ребенок также потерял сознание", - сказал суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.
Он добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей, никаких признаков отравления ядом змеи не выявлено.
Как сообщили эксперты по дикой природе, выгнать змей из их естественной среды и заставить приблизиться к человеческому жилью могли установившиеся в Индии в последнее время сильные дожди.
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