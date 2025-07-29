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Индийский посол поставил журналистов на место из-за России

Индийский посол поставил журналистов на место из-за России - РИА Новости, 29.07.2025

Индийский посол поставил журналистов на место из-за России

Индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами в эфире Times Radio обратил внимание журналистов на тот факт, что западные страны пытаются запретить Нью-Дели РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:22:00+03:00

2025-07-29T02:22:00+03:00

2025-07-29T02:26:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами в эфире Times Radio обратил внимание журналистов на тот факт, что западные страны пытаются запретить Нью-Дели покупать нефть у Москвы, в то время как сами продолжают закупать редкоземельные металлы и энергоносители у России."Кроме того, многие наши европейские партнеры продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители (У России. — Прим. ред.), и это те же страны, которые запрещают нам делать тоже самое. Не кажется ли вам это немного странным?" — задался он вопросом, обращаясь к журналистам.По словам дипломата, Индия занимает третье место в мире по величине потребления энергии и является одним из крупнейших ее импортеров."Что вы хотите, что бы мы сделали? Отключили нашу экономику?" — поинтересовался Дораисвами.Кроме того, он отметил, что Россия и Индия сохраняют давнее партнерство в сфере безопасности, а также напомнил о долгом и плодотворном сотрудничестве между странами в этой сфере.На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть, и не планируют прекращать закупки.Ранее глава Белого дома объявил, что, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то США введут 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть.Вчера американский президент заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий всё еще рассматривается.Ультиматум ТрампаЧетырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим американский лидер заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия на Украину. При этом расходы лягут на Европу, а поставки будут включать не только ракеты, но и батареи Patriot.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032018545.html

https://ria.ru/20250720/rosneft-2030295450.html

https://ria.ru/20250717/putin-2029701830.html

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