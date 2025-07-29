Индийский посол поставил журналистов на место из-за России
Индийский посол Дораисвами указал на странные требования ЕС к Индии из-за России
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами в эфире Times Radio обратил внимание журналистов на тот факт, что западные страны пытаются запретить Нью-Дели покупать нефть у Москвы, в то время как сами продолжают закупать редкоземельные металлы и энергоносители у России.
"Кроме того, многие наши европейские партнеры продолжают покупать редкоземельные металлы и другие энергоносители (У России. — Прим. ред.), и это те же страны, которые запрещают нам делать тоже самое. Не кажется ли вам это немного странным?" — задался он вопросом, обращаясь к журналистам.
По словам дипломата, Индия занимает третье место в мире по величине потребления энергии и является одним из крупнейших ее импортеров.
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"Что вы хотите, что бы мы сделали? Отключили нашу экономику?" — поинтересовался Дораисвами.
Кроме того, он отметил, что Россия и Индия сохраняют давнее партнерство в сфере безопасности, а также напомнил о долгом и плодотворном сотрудничестве между странами в этой сфере.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие компании не верят, что президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы и введет 100%-ные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть, и не планируют прекращать закупки.
Вчера американский президент заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий всё еще рассматривается.
Ультиматум Трампа
Четырнадцатого июля Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все эти заявления весьма серьезными и отметил, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.