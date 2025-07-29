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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 29.07.2025
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:22:00+03:00
2025-07-29T22:22:00+03:00
2025-07-29T22:22:00+03:00
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной в сторону Израиля с территории Йемена. "Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту Лод (Бен-Гурион – ред.)", - говорится в заявлении Сариа.
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в мире, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Хуситы атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле