https://ria.ru/20250729/guf-2032053159.html
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 29.07.2025
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:34:00+03:00
2025-07-29T03:34:00+03:00
2025-07-29T05:06:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904216856_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_b604c8f87d42856c414005342a695680.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич", — говорится в списке.Кроме того, российский рэпер внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Там указано, что рэпер якобы вел "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму, а также "сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250721/bogomolov-2030464282.html
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904216856_87:0:2290:1652_1920x0_80_0_0_b281f48e56b499746c0314c2c20c5cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины
Репера Гуфа внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины