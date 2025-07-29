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Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 29.07.2025
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03:34 29.07.2025 (обновлено: 05:06 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/guf-2032053159.html
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 29.07.2025
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:34:00+03:00
2025-07-29T05:06:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
дунья миятович
мария захарова
обсе
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич&quot;, — говорится в списке.Кроме того, российский рэпер внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Там указано, что рэпер якобы вел "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму, а также "сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250721/bogomolov-2030464282.html
https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Рэпера Гуфа назвали угрозой нацбезопасности Украины

Репера Гуфа внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов (Гуф)
Рэпер Алексей Долматов (Гуф) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рэпер Алексей Долматов (Гуф). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Список лиц... Долматов Алексей Сергеевич", — говорится в списке.

Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Константина Богомолова внесли в базу данных сайта "Миротворец"
21 июля, 17:39
Кроме того, российский рэпер внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Там указано, что рэпер якобы вел "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму, а также "сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
2 июля, 16:41
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
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