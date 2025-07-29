https://ria.ru/20250729/guf--2032106259.html

Гуф не знает о том, что его назвали угрозой нацбезопасности Украины

Гуф не знает о том, что его назвали угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 29.07.2025

Гуф не знает о том, что его назвали угрозой нацбезопасности Украины

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает о том, что его внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила РИА Новости директор артиста. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:41:00+03:00

2025-07-29T12:41:00+03:00

2025-07-29T12:41:00+03:00

шоубиз

донецкая народная республика

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обсе

украина

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не знает о том, что его внесли в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила РИА Новости директор артиста. Гуф был внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны, говорится в документах украинского ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости. Гуф также внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Там указано, что рэпер якобы вел "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму, а также "сознательно нарушил госграницу Украины на Донбассе". "Нам об этом ничего не известно", - сказала собеседница агентства. Директор отметила, что "незаконную гастрольную деятельность" на территории Крыма Гуф и его команда не вели, а также не пересекали госграницу Украины. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250704/spisok-2027078941.html

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024937081.html

донецкая народная республика

украина

республика крым

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донецкая народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе, украина, республика крым