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В Грузии прокомментировали санкции стран Балтии против страны - РИА Новости, 29.07.2025
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19:40 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/gruzija-2032221243.html
В Грузии прокомментировали санкции стран Балтии против страны
В Грузии прокомментировали санкции стран Балтии против страны - РИА Новости, 29.07.2025
В Грузии прокомментировали санкции стран Балтии против страны
Санкции стран Балтии против Грузии представляют собой кульминацию антигрузинской политики, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:40:00+03:00
2025-07-29T19:40:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Санкции стран Балтии против Грузии представляют собой кульминацию антигрузинской политики, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Накануне Литва ввела санкции еще в отношении 10 граждан Грузии. Под санкции попали глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, члены парламента и судьи. Этим лицам запрещен въезд в Литву. "Эта навязчивая идея балтийских государств больше не является серьезной. Трудно объяснить ту особую неприязнь, которую они испытывают к грузинскому народу. Дело в их враждебной политике по отношению к грузинскому народу… Это кульминация антигрузинской политики", - заявил Папуашвили журналистам. Спикер напомнил, что балтийская политическая элита ранее всегда была сторонником бывших грузинских властей во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Согласно данным департамента миграции Литвы, визовые ограничения действуют уже в отношении 112 граждан Грузии. Литва, Эстония и Латвия первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.
https://ria.ru/20250724/gruzija-2031015575.html
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в мире, грузия, литва, балтия
В мире, Грузия, Литва, Балтия
В Грузии прокомментировали санкции стран Балтии против страны

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил о кульминации антигрузинской политики

© Фото : State Security Service of GeorgiaФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : State Security Service of Georgia
Флаг Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Санкции стран Балтии против Грузии представляют собой кульминацию антигрузинской политики, заявил во вторник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Накануне Литва ввела санкции еще в отношении 10 граждан Грузии. Под санкции попали глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, члены парламента и судьи. Этим лицам запрещен въезд в Литву.
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"Эта навязчивая идея балтийских государств больше не является серьезной. Трудно объяснить ту особую неприязнь, которую они испытывают к грузинскому народу. Дело в их враждебной политике по отношению к грузинскому народу… Это кульминация антигрузинской политики", - заявил Папуашвили журналистам.
Спикер напомнил, что балтийская политическая элита ранее всегда была сторонником бывших грузинских властей во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Согласно данным департамента миграции Литвы, визовые ограничения действуют уже в отношении 112 граждан Грузии.
Литва, Эстония и Латвия первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году.
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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