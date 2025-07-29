https://ria.ru/20250729/grunt-2032142461.html

Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек

Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек - РИА Новости, 29.07.2025

Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек

Человек может находиться под обвалившимся грунтом в Кисловодске, работает кинолог, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:10:00+03:00

2025-07-29T15:10:00+03:00

2025-07-29T15:27:00+03:00

кисловодск

происшествия

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Человек может находиться под обвалившимся грунтом в Кисловодске, работает кинолог, сообщил глава города Евгений Моисеев.Ранее ГУ МЧС Ставрополья сообщило РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих."В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. Работает кинолог с собакой - по предварительной информации, под обвалом может находиться человек", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.Глава города отметил, что причины происшествия выясняются. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти.

https://ria.ru/20250729/delo-2032143495.html

кисловодск

тольятти

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кисловодск, происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)