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Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек
Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек - РИА Новости, 29.07.2025
Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек
Человек может находиться под обвалившимся грунтом в Кисловодске, работает кинолог, сообщил глава города Евгений Моисеев. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:10:00+03:00
2025-07-29T15:10:00+03:00
2025-07-29T15:27:00+03:00
кисловодск
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Человек может находиться под обвалившимся грунтом в Кисловодске, работает кинолог, сообщил глава города Евгений Моисеев.Ранее ГУ МЧС Ставрополья сообщило РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на площади примерно 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих."В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. Работает кинолог с собакой - по предварительной информации, под обвалом может находиться человек", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.Глава города отметил, что причины происшествия выясняются. В результате инцидента пострадали два туриста из города Тольятти.
https://ria.ru/20250729/delo-2032143495.html
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кисловодск, происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кисловодск, Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под обвалом породы в Кисловодске может находиться человек
Моисеев: под обвалом грунта в Кисловодске может находиться человек