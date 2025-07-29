Рейтинг@Mail.ru
Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 29.07.2025 (обновлено: 16:22 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/gref-2032121712.html
Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка
Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка - РИА Новости, 29.07.2025
Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка
Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:56:00+03:00
2025-07-29T16:22:00+03:00
сбербанк россии
политика
владимир путин
герман греф
экономика
финансы
ипотека
кредит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032124539_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_73ea05475f6f34d33b6f64e0115a60dd.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные заявления:О технологиях и искусственном интеллекте"Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров".Об ипотеке"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами".Об итогах за 2024 год&quot;Мы снизили немножко ставки, в силу того что кредитный портфель не растет и нам столько ликвидности не нужно. Но ставки тем не менее по депозитам очень высокие. Это привлекает людей, конечно&quot;.
https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-07-29T13:56
true
PT1M27S
"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой"
"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой"
2025-07-29T13:56
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032124539_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_c1cd0e1901df0edde42f75d9d418ed8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, политика, владимир путин, герман греф, экономика, финансы, ипотека, кредит, россия, технологии, ии, искусственный интеллект (ии)
Сбербанк России, Политика, Владимир Путин, Герман Греф, Экономика, Финансы, Ипотека, Кредит, Россия, Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)

Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные заявления:

О технологиях и искусственном интеллекте

  • Греф доложил, что полностью решена проблема биометрии: с помощью математики достигнуто стопроцентное распознавание лица.
  • По его словам, Россия стала единственной страной в мире, где эта проблема решена.
  • По всей стране установлен 1 миллион 200 тысяч терминалов для оплаты по биометрии.
  • Глава Сбербанка подчеркнул, что в этой сфере за полтора года не зафиксировано ни одного случая мошенничества.
«
"Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров".
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Герман Греф
Председатель правления Сбербанка
  • Греф назвал модели искусственного интеллекта, разрабатываемые Сбербанком, конкурентоспособными.
  • Ими начинают пользоваться многие юридические и физические лица из числа клиентов компании.
  • Он отметил, что модель ИИ GigaChat по всем параметрам входит в пятерку лучших в мире.

Об ипотеке

  • Греф указал на проблемы в области ипотечного кредитования из-за жесткого регулирования.
  • Тем не менее, по его словам, Сбер остается крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль.
  • Компания старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачи ипотеки.
«
"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами".
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
Президент России
  • Греф заверил Путина, что в Сбербанке такой проблемы нет.

Об итогах за 2024 год

  • Греф сообщил, что Сбербанк успешно закончил год.
  • Он отметил, что чистая прибыль компании выросла примерно на шесть процентов: она составила 1 триллион 580 миллиардов.
  • Рентабельность капитала составила 24 процента: на два процента выше запланированной.
  • Продолжается рост депозитной базы.
«

"Мы снизили немножко ставки, в силу того что кредитный портфель не растет и нам столько ликвидности не нужно. Но ставки тем не менее по депозитам очень высокие. Это привлекает людей, конечно".

Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ
Герман Греф
Председатель правления Сбербанка
  • Греф оценил численность клиентской базы Сбербанка: она составила 110 миллионов человек и 3,5 миллиона компаний; он назвал эти числа большими;
  • При этом количество клиентов продолжает расти.
  • Есть небольшой прирост по малому бизнесу, глава Сбербанка ожидает его дальнейшего роста.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
2 июля, 17:28
 
Сбербанк РоссииПолитикаВладимир ПутинГерман ГрефЭкономикаФинансыИпотекаКредитРоссияТехнологииИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала