Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные заявления:
О технологиях и искусственном интеллекте
- Греф доложил, что полностью решена проблема биометрии: с помощью математики достигнуто стопроцентное распознавание лица.
- По его словам, Россия стала единственной страной в мире, где эта проблема решена.
- По всей стране установлен 1 миллион 200 тысяч терминалов для оплаты по биометрии.
- Глава Сбербанка подчеркнул, что в этой сфере за полтора года не зафиксировано ни одного случая мошенничества.
«
"Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров".
- Греф назвал модели искусственного интеллекта, разрабатываемые Сбербанком, конкурентоспособными.
- Ими начинают пользоваться многие юридические и физические лица из числа клиентов компании.
- Он отметил, что модель ИИ GigaChat по всем параметрам входит в пятерку лучших в мире.
Об ипотеке
- Греф указал на проблемы в области ипотечного кредитования из-за жесткого регулирования.
- Тем не менее, по его словам, Сбер остается крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль.
- Компания старается создавать условия, чтобы стимулировать выдачи ипотеки.
«
"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами".
- Греф заверил Путина, что в Сбербанке такой проблемы нет.
Об итогах за 2024 год
- Греф сообщил, что Сбербанк успешно закончил год.
- Он отметил, что чистая прибыль компании выросла примерно на шесть процентов: она составила 1 триллион 580 миллиардов.
- Рентабельность капитала составила 24 процента: на два процента выше запланированной.
- Продолжается рост депозитной базы.
«
"Мы снизили немножко ставки, в силу того что кредитный портфель не растет и нам столько ликвидности не нужно. Но ставки тем не менее по депозитам очень высокие. Это привлекает людей, конечно".
- Греф оценил численность клиентской базы Сбербанка: она составила 110 миллионов человек и 3,5 миллиона компаний; он назвал эти числа большими;
- При этом количество клиентов продолжает расти.
- Есть небольшой прирост по малому бизнесу, глава Сбербанка ожидает его дальнейшего роста.