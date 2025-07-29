https://ria.ru/20250729/gref-2032121712.html

Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка

Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка - РИА Новости, 29.07.2025

Греф доложил Путину об итогах работы Сбербанка

Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:56:00+03:00

2025-07-29T13:56:00+03:00

2025-07-29T16:22:00+03:00

сбербанк россии

политика

владимир путин

герман греф

экономика

финансы

ипотека

кредит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032124539_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_73ea05475f6f34d33b6f64e0115a60dd.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом успехи в области ИИ, ипотечное кредитование, а также итоги работы компании за прошлый год. Главные заявления:О технологиях и искусственном интеллекте"Теперь не нужны пластиковые карточки, теперь не нужны телефоны: мы абсолютно независимы от любых провайдеров".Об ипотеке"Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами".Об итогах за 2024 год"Мы снизили немножко ставки, в силу того что кредитный портфель не растет и нам столько ликвидности не нужно. Но ставки тем не менее по депозитам очень высокие. Это привлекает людей, конечно".

https://ria.ru/20250702/gref-2026788174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-29T13:56 true PT1M27S

"Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой" "Оплачивать нужно деньгами, но предъявляя себя, да?" – Путин о сервисе Сбербанка "Оплата улыбкой" 2025-07-29T13:56 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, политика, владимир путин, герман греф, экономика, финансы, ипотека, кредит, россия, технологии, ии, искусственный интеллект (ии)