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Следствие попросило суд арестовать россиянина по делу о госизмене
Следствие попросило суд арестовать россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 29.07.2025
Следствие попросило суд арестовать россиянина по делу о госизмене
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Салтыковский по делу о государственной измене, говорится в электронной РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:24:00+03:00
2025-07-29T13:24:00+03:00
2025-07-29T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте россиянина по фамилии Салтыковский по делу о государственной измене, говорится в электронной картотеке столичных судебных дел.“Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Салтыковскому В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу”, - говорится в картотеке.Ходатайство зарегистрировано судом 28 июля, результат его рассмотрения в картотеке в настоящий момент не отражен.Статья УК РФ "Госизмена" предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Следствие попросило суд арестовать россиянина по делу о госизмене
Следствие просит суд арестовать россиянина Салтыковского по делу о госизмене