https://ria.ru/20250729/gosduma-2032234310.html

В Госдуме ответили на обвинения Трампа в адрес России

В Госдуме ответили на обвинения Трампа в адрес России - РИА Новости, 29.07.2025

В Госдуме ответили на обвинения Трампа в адрес России

Никакие "ультиматумы" президента США Дональда Трампа не способны изменить цели и задачи специальной военной операции, их определяет президент России Владимир... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:21:00+03:00

2025-07-29T21:21:00+03:00

2025-07-29T21:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

дональд трамп

владимир путин

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Никакие "ультиматумы" президента США Дональда Трампа не способны изменить цели и задачи специальной военной операции, их определяет президент России Владимир Путин, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию. "Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет. Цели и задачи специальной военной операции определил Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, только он их и может изменить, больше никто", - сказал Картаполов. Комментируя возможное влияние действий Трампа на отношения России и США, глава комитета Госдумы отметил, что отношений "и так нет".

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032128547.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, андрей картаполов, госдума рф