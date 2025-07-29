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Трампу стоит отказаться от языка ультиматумов, считает Шеремет - РИА Новости, 29.07.2025
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21:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032232929.html
Трампу стоит отказаться от языка ультиматумов, считает Шеремет
Трампу стоит отказаться от языка ультиматумов, считает Шеремет - РИА Новости, 29.07.2025
Трампу стоит отказаться от языка ультиматумов, считает Шеремет
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от языка ультиматумов и не... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:10:00+03:00
2025-07-29T21:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от языка ультиматумов и не относиться к России как школьнику, не выполнившему домашнее задание. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание. Уверяю, это ошибочный подход", - сказал Шеремет. По его словам, Россия не намерена конфликтовать с Западом, но способна постоять за себя и защитить свои национальные интересы. "Время международных полицаев и жандармов прошло. Мир изменился. Он стал многополярным, и США стоит это признать. Россия сегодня – это великая держава, которая, прежде всего, сильна свои лидером и сплоченным многонациональным народом", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032226452.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Трампу стоит отказаться от языка ультиматумов, считает Шеремет

Депутат Шеремет: Трампу не стоит относить к России как к школьнику

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отказаться от языка ультиматумов и не относиться к России как школьнику, не выполнившему домашнее задание.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Трамп объявил о десятидневном сроке для прекращения огня на Украине
Вчера, 20:40
"С Россией нужно вести уважительный разговор на равных, а не использовать язык ультиматумов. Президенту США не стоит относиться к России как к школьнику, не выполнившему домашнее задание. Уверяю, это ошибочный подход", - сказал Шеремет.
По его словам, Россия не намерена конфликтовать с Западом, но способна постоять за себя и защитить свои национальные интересы.
"Время международных полицаев и жандармов прошло. Мир изменился. Он стал многополярным, и США стоит это признать. Россия сегодня – это великая держава, которая, прежде всего, сильна свои лидером и сплоченным многонациональным народом", - сказал депутат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа
Вчера, 19:41
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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