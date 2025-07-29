Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032146015.html
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок - РИА Новости, 29.07.2025
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок
После завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:22:00+03:00
2025-07-29T15:22:00+03:00
общество
россия
москва
сергей леонов
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. После завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок РФ, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Ранее во вторник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году. "Необходимо, чтобы как можно скорее отечественная вакцина против менингококковой инфекции была доступна для всех граждан РФ, причем бесплатно. Надеемся, что в 2027 году одна из первых вакцин от ФМБА будет уже разработана и получит все разрешительные документы. Мы в свою очередь проводим строгий парламентский контроль по решению этого вопроса и готовы оказать всю необходимую законодательную поддержку", - сказал Леонов. Парламентарий напомнил, что вакцинация против данной инфекции все еще не входит в обязательный Национальный календарь профилактических прививок РФ, кроме того, ее проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств регионов России. Леонов отметил, что в настоящее время доступно несколько вакцин от менингококка, однако они защищают не от всех серотипов менингококка и являются в большинстве импортными. "Напомню, что менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Основную группу риска составляют дети до 5 лет. Кроме того, инфекцию часто завозят в нашу страну мигранты. Москва — лидер по заражению менингококком в России, как раз за счет большого притока иностранной рабочей силы. На долю Москвы ежегодно приходится до 50 процентов, а иногда и более от всех зарегистрированных случаев. Такого быть не должно. И это при том, что в Москве вакцинация против менингококковой инфекции проводится бесплатно, но только для определенных групп риска", - подчеркнул он. По мнению Леонова, необходимо прививать всех въезжающих мигрантов от менингококка за их счет, чтобы снизить распространяемость инфекции среди граждан РФ, что является вопросом стратегической важности в сфере охраны здоровья населения не только столицы, но и всех крупных городов России.
https://ria.ru/20250729/vaktsina-2032087248.html
https://ria.ru/20250630/paragvaj-2026200599.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, сергей леонов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Москва, Сергей Леонов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок

Леонов призвал внести отечественную вакцину от менингококка в календарь прививок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. После завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок РФ, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее во вторник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.
Вакцина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В ФМБА рассказали об исследованиях вакцины от менингококка
Вчера, 10:50
"Необходимо, чтобы как можно скорее отечественная вакцина против менингококковой инфекции была доступна для всех граждан РФ, причем бесплатно. Надеемся, что в 2027 году одна из первых вакцин от ФМБА будет уже разработана и получит все разрешительные документы. Мы в свою очередь проводим строгий парламентский контроль по решению этого вопроса и готовы оказать всю необходимую законодательную поддержку", - сказал Леонов.
Парламентарий напомнил, что вакцинация против данной инфекции все еще не входит в обязательный Национальный календарь профилактических прививок РФ, кроме того, ее проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств регионов России. Леонов отметил, что в настоящее время доступно несколько вакцин от менингококка, однако они защищают не от всех серотипов менингококка и являются в большинстве импортными.
"Напомню, что менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Основную группу риска составляют дети до 5 лет. Кроме того, инфекцию часто завозят в нашу страну мигранты. Москва — лидер по заражению менингококком в России, как раз за счет большого притока иностранной рабочей силы. На долю Москвы ежегодно приходится до 50 процентов, а иногда и более от всех зарегистрированных случаев. Такого быть не должно. И это при том, что в Москве вакцинация против менингококковой инфекции проводится бесплатно, но только для определенных групп риска", - подчеркнул он.
По мнению Леонова, необходимо прививать всех въезжающих мигрантов от менингококка за их счет, чтобы снизить распространяемость инфекции среди граждан РФ, что является вопросом стратегической важности в сфере охраны здоровья населения не только столицы, но и всех крупных городов России.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Парагвай заинтересован в переговорах с Россией по вакцине от рака
30 июня, 06:53
 
ОбществоРоссияМоскваСергей ЛеоновФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала