В Госдуме призвали внести вакцину от менингококка в календарь прививок
Леонов призвал внести отечественную вакцину от менингококка в календарь прививок
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. После завершения всех стадий разработки отечественную вакцину от менингококковой инфекции следует оперативно внести в Национальный календарь профилактических прививок РФ, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее во вторник Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что отечественная вакцина от менингококка находится на этапе клинических исследований, к концу года планируется подача досье на ее регистрацию, ожидается, что она будет доступна для применения в 2027 году.
"Необходимо, чтобы как можно скорее отечественная вакцина против менингококковой инфекции была доступна для всех граждан РФ, причем бесплатно. Надеемся, что в 2027 году одна из первых вакцин от ФМБА будет уже разработана и получит все разрешительные документы. Мы в свою очередь проводим строгий парламентский контроль по решению этого вопроса и готовы оказать всю необходимую законодательную поддержку", - сказал Леонов.
Парламентарий напомнил, что вакцинация против данной инфекции все еще не входит в обязательный Национальный календарь профилактических прививок РФ, кроме того, ее проводят только по эпидемическим показаниям и за счет бюджетных средств регионов России. Леонов отметил, что в настоящее время доступно несколько вакцин от менингококка, однако они защищают не от всех серотипов менингококка и являются в большинстве импортными.
"Напомню, что менингококковая инфекция способна быстро распространяться среди населения, особенно в закрытых коллективах, например, в детских садах, школах или казармах. Она представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, а осложнения часто приводят к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Основную группу риска составляют дети до 5 лет. Кроме того, инфекцию часто завозят в нашу страну мигранты. Москва — лидер по заражению менингококком в России, как раз за счет большого притока иностранной рабочей силы. На долю Москвы ежегодно приходится до 50 процентов, а иногда и более от всех зарегистрированных случаев. Такого быть не должно. И это при том, что в Москве вакцинация против менингококковой инфекции проводится бесплатно, но только для определенных групп риска", - подчеркнул он.
По мнению Леонова, необходимо прививать всех въезжающих мигрантов от менингококка за их счет, чтобы снизить распространяемость инфекции среди граждан РФ, что является вопросом стратегической важности в сфере охраны здоровья населения не только столицы, но и всех крупных городов России.