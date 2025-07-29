В Госдуме оценили идею запрета на использование произведений иноагентов
Выборный: запрет произведений иноагентов преследует цели защиты нацбезопасности
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Идея введения запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев преследует цели защиты национальной безопасности РФ, она заслуживает повышенного внимания комитета Госдумы по безопасности, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных России иностранцев, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. В частности, по его словам, предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, их произведений.
"Данная инициатива заслуживает повышенного внимания комитета Госдумы по безопасности. Инициативы о введении подобных запретов преследуют ясные цели: это защита национальной безопасности и сохранение культурного суверенитета России, основанного на традиционных ценностях. Весь творческий контент от иноагентов - это на самом деле попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны с целью распространять пропаганду и дестабилизировать общество", - сказал он.
Депутат добавил, что в условиях информационной войны государство стремится ограничить доступ к источникам, которые распространяют ложные или искажённые сведения, занимаются дискредитацией, вкладывают вражескую пропаганду в тексты.
"Зачем нам впускать в наше информационное пространство и терпеть у себя это зло, заряженное ненавистью к русским и России? При этом важно, чтобы в законе были четкие формулировки относительно понятия "недружественные к России иностранцы"", - подчеркнул Выборный.
Депутат отметил, что существуют разные перечни: перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских физических лиц недружественные действия, перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд на территорию России, иные формулировки, установленные Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
Также, по словам парламентария, важно позаботиться о том, чтобы проектируемый запрет не осложнил работу российских ученых, врачей, научных сотрудников, IT-специалистов, для которых необходимо свободное получение знаний в мире науки.