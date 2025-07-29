https://ria.ru/20250729/gosduma-2032063404.html

В ГД считают, что говорить с Россией ультиматумами непродуктивно и опасно

В ГД считают, что говорить с Россией ультиматумами непродуктивно и опасно - РИА Новости, 29.07.2025

В ГД считают, что говорить с Россией ультиматумами непродуктивно и опасно

Разговаривать с Россией ультиматумами непродуктивно, вредно и даже опасно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:24:00+03:00

2025-07-29T07:24:00+03:00

2025-07-29T07:24:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Разговаривать с Россией ультиматумами непродуктивно, вредно и даже опасно, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова президента США Дональда Трампа о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной. Ранее Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Пока существует угроза, что американские HIMARS, британские Storm Shadow, французские SCALP и германские Taurus будут наводиться ВСУ на мирные российские города и села, причем не на линии фронта, а в глубинке, удары армии России по военным заводам, складам боеприпасов и аэродромам противника будут ожидаемы и справедливы. А ультиматумами с Россией разговаривать непродуктивно, вредно и даже опасно", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, аксиомой политики являются факты, что сложные ситуации не терпят быстрых решений, как и СВО на Украине, где России противостоят объединенные силы и вооружения более чем 30 стран НАТО. "Заявления типа решить конфликт за 24 часа, выдвинуть ультиматум либо сократить его, увеличить тарифы или отказаться от них - показывают, что технологичной политико-военной программы по миру на Украине у Вашингтона нет. А военно-промышленный комплекс США держит всех в заложниках, заставляя даже страны Западной Европы платить за поставки оружия США на берега Днепра", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029417167.html

https://ria.ru/20250716/gosduma-2029364474.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, леонид ивлев, госдума рф, вооруженные силы украины, нато