https://ria.ru/20250729/gosduma-2032049566.html

В Госдуме предложили создать Службы сопровождения отцовства

В Госдуме предложили создать Службы сопровождения отцовства - РИА Новости, 29.07.2025

В Госдуме предложили создать Службы сопровождения отцовства

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается при... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T01:47:00+03:00

2025-07-29T01:47:00+03:00

2025-07-29T01:47:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается при министерстве труда создать в каждом регионе Службу сопровождения отцовства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом в целях обеспечения прав и гарантий отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери, предлагается на базе Минтруда России создать Службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе страны", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что ключевой задачей данной Службы будет оказание содействия отцам в вопросах воспитания детей, сохранения мужского здоровья, предоставления социальных услуг, а также в вопросах медицинской, психологической, педагогической и юридической помощи. Как отметил в беседе с РИА Новости Слуцкий, в настоящее время матерям-одиночкам "худо-бедно", но оказывается социальная помощь, однако мужчины, воспитывающие детей без супруги, практически лишены заботы государства. По словам парламентария, отцов-одиночек за последние 20 лет стало в четыре раза больше, их уже больше миллиона. Он добавил, что они также заслуживают поддержки, потому что в большинстве своем живут скромно. "ЛДПР всегда заявляла, что в нашем законодательстве должно появиться понятие "одинокий отец", и такие граждане должны получить налоговые и социальные льготы. Проблема неполных и бедных семей напрямую угрожает нашей демографии, которая и так ухудшается с каждым годом. Отцам-одиночкам нужно срочно помочь, и, в первую очередь, окружить их действенной и разнообразной поддержкой. Рассчитываем, что уже осенью этого года разработанные ЛДПР поправки в федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" будут приняты", - заключил он. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта принесет значительные социальные, экономические и демографические выгоды, улучшит качество жизни отцов и их детей, укрепит институт семьи и будет способствовать созданию более справедливого и благополучного общества.

https://ria.ru/20250729/gosduma-2032048268.html

https://ria.ru/20250728/gosduma-2031856716.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф