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В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов - РИА Новости, 29.07.2025
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01:04 29.07.2025 (обновлено: 01:05 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032048268.html
В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов
В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов - РИА Новости, 29.07.2025
В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:04:00+03:00
2025-07-29T01:05:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов, чтобы дать возможность их свободного показа, в том числе и на онлайн-платформах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Оценить законодательную возможность исключения из общего режима возрастной маркировки фильмов, включенных в утвержденный Минпросвещения России и Минкультуры России реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов", - сказано в письме. Предлагается оценить возможность и пересмотра категории возрастной маркировки для фильмов, обладающих высокой общественно-педагогической ценностью и ненаправленных на популяризацию насилия или жестокости. Глава думского комитета предложила также определить правовые основания для обеспечения свободного доступа к таким фильмам в онлайн-среде, в том числе через официальные образовательные, культурные платформы и стриминговые сервисы, и оценить целесообразность адаптации таких кинокартин для показа в общеобразовательных учреждений в формате изъятия или ретуширования отдельных сцен и объектов, повлекших установление завышенного возрастного требования. Лантратова в документе сообщила, что она готовит законодательную инициативу по внесению поправок в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в части статей, регулирующих возрастную маркировку аудиовизуальной продукции. По ее мнению, реализация этих мер обеспечит нормативную основу для законного использования фильмов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции и иных патриотических кинокартин в процессе воспитания, укрепит единство образовательного и культурного пространства, позволит сохранить преемственность патриотических традиций, а также даст возможность интегрировать значимые художественные произведения в цифровую среду, формируя у молодежи критическое и уважительное отношение к историческому наследию страны. Политик подчеркнула, что дети в онлайн-пространстве регулярно сталкиваются с контентом, содержащим сцены насилия, не имеющим воспитательной ценности и никак не ограниченным к распространению в популярных цифровых сервисах. Возникает, по ее словам, очевидный правовой дисбаланс, когда общественно полезный и идеологически значимый контент оказывается менее доступным, чем агрессивная и деструктивная продукция.
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили изменить возрастную маркировку патриотических фильмов

Лантратова предложила изменить возрастную маркировку для патриотических фильмов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов, чтобы дать возможность их свободного показа, в том числе и на онлайн-платформах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Оценить законодательную возможность исключения из общего режима возрастной маркировки фильмов, включенных в утвержденный Минпросвещения России и Минкультуры России реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов", - сказано в письме.
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Предлагается оценить возможность и пересмотра категории возрастной маркировки для фильмов, обладающих высокой общественно-педагогической ценностью и ненаправленных на популяризацию насилия или жестокости.
Глава думского комитета предложила также определить правовые основания для обеспечения свободного доступа к таким фильмам в онлайн-среде, в том числе через официальные образовательные, культурные платформы и стриминговые сервисы, и оценить целесообразность адаптации таких кинокартин для показа в общеобразовательных учреждений в формате изъятия или ретуширования отдельных сцен и объектов, повлекших установление завышенного возрастного требования.
Лантратова в документе сообщила, что она готовит законодательную инициативу по внесению поправок в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в части статей, регулирующих возрастную маркировку аудиовизуальной продукции.
По ее мнению, реализация этих мер обеспечит нормативную основу для законного использования фильмов о Великой Отечественной войне, специальной военной операции и иных патриотических кинокартин в процессе воспитания, укрепит единство образовательного и культурного пространства, позволит сохранить преемственность патриотических традиций, а также даст возможность интегрировать значимые художественные произведения в цифровую среду, формируя у молодежи критическое и уважительное отношение к историческому наследию страны.
Политик подчеркнула, что дети в онлайн-пространстве регулярно сталкиваются с контентом, содержащим сцены насилия, не имеющим воспитательной ценности и никак не ограниченным к распространению в популярных цифровых сервисах. Возникает, по ее словам, очевидный правовой дисбаланс, когда общественно полезный и идеологически значимый контент оказывается менее доступным, чем агрессивная и деструктивная продукция.
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