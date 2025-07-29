https://ria.ru/20250729/gladkov-2032155119.html

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.07.2025

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

ВСУ повторно обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочное ранение получила женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T15:59:00+03:00

2025-07-29T16:19:00+03:00

происшествия

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. ВСУ повторно обстреляли город Шебекино Белгородской области, осколочное ранение получила женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Под повторный обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. Ранен мирный житель. Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате прилётов снарядов повреждены четыре частных дома, легковой автомобиль, производственное здание предприятия и перебита линия электропередачи.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250729/vsu-2032088612.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, харьковская область, вячеслав гладков