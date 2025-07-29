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Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига - РИА Новости, 29.07.2025
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21:57 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/germaniya-2032238136.html
Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига
Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига - РИА Новости, 29.07.2025
Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига
Двое военнослужащих бундесвера погибли при крушении вертолёта неподалеку от города Лейпциг, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T21:57:00+03:00
2025-07-29T21:57:00+03:00
в мире
лейпциг
германия
борис писториус
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих бундесвера погибли при крушении вертолёта неподалеку от города Лейпциг, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Ранее во вторник летевший по заданию немецкого бундесвера вертолет упал в реку недалеко от города Лейпциг на востоке Германии. "Бундесвер скорбит по двум военнослужащим 64-й вертолётной эскадрильи из Хольсдорфа", — цитирует издание Bild Писториуса, посетившего место аварии. По словам министра, вертолет потерпел крушение во время учебного полёта, тела военнослужащих были обнаружены и извлечены из реки вечером. Один человек всё ещё числится пропавшим без вести. Поиски пропавшего и выяснение причин крушения продолжаются.
https://ria.ru/20250728/germanija-2032009848.html
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в мире, лейпциг, германия, борис писториус, бундесвер германии
В мире, Лейпциг, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига

Двое немецких военных погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих бундесвера погибли при крушении вертолёта неподалеку от города Лейпциг, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее во вторник летевший по заданию немецкого бундесвера вертолет упал в реку недалеко от города Лейпциг на востоке Германии.
"Бундесвер скорбит по двум военнослужащим 64-й вертолётной эскадрильи из Хольсдорфа", — цитирует издание Bild Писториуса, посетившего место аварии.
По словам министра, вертолет потерпел крушение во время учебного полёта, тела военнослужащих были обнаружены и извлечены из реки вечером. Один человек всё ещё числится пропавшим без вести.
Поиски пропавшего и выяснение причин крушения продолжаются.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Германия планирует удвоить расходы на оборону, пишет Bloomberg
28 июля, 18:39
 
В миреЛейпцигГерманияБорис ПисториусБундесвер Германии
 
 
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