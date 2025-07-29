https://ria.ru/20250729/germaniya-2032238136.html

Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига

Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига - РИА Новости, 29.07.2025

Двое военных бундесвера погибли при крушении вертолета недалеко от Лейпцига

Двое военнослужащих бундесвера погибли при крушении вертолёта неподалеку от города Лейпциг, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T21:57:00+03:00

2025-07-29T21:57:00+03:00

2025-07-29T21:57:00+03:00

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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих бундесвера погибли при крушении вертолёта неподалеку от города Лейпциг, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Ранее во вторник летевший по заданию немецкого бундесвера вертолет упал в реку недалеко от города Лейпциг на востоке Германии. "Бундесвер скорбит по двум военнослужащим 64-й вертолётной эскадрильи из Хольсдорфа", — цитирует издание Bild Писториуса, посетившего место аварии. По словам министра, вертолет потерпел крушение во время учебного полёта, тела военнослужащих были обнаружены и извлечены из реки вечером. Один человек всё ещё числится пропавшим без вести. Поиски пропавшего и выяснение причин крушения продолжаются.

https://ria.ru/20250728/germanija-2032009848.html

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