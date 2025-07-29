https://ria.ru/20250729/gelendzhik-2032132691.html
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике
Полиция проверит информацию о том, что вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:32:00+03:00
2025-07-29T14:32:00+03:00
2025-07-29T15:01:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки. В ОМВД России по городу Геленджику данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.
https://ria.ru/20250618/krym-2023591054.html
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происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике
Полиция на Кубани проверяет информацию о разрушении крепости "Грозовые ворота"