Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 29.07.2025 (обновлено: 15:01 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/gelendzhik-2032132691.html
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике - РИА Новости, 29.07.2025
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике
Полиция проверит информацию о том, что вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:32:00+03:00
2025-07-29T15:01:00+03:00
происшествия
геленджик
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032132828_0:311:807:765_1920x0_80_0_0_58c493ab2bf12f85e7b56b2ac9d75beb.jpg
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки. В ОМВД России по городу Геленджику данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении. Уточняется, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.
https://ria.ru/20250618/krym-2023591054.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032132828_0:236:807:841_1920x0_80_0_0_80e7863bd6618f04fc5d4aa645d7bb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проверит информацию о вандалах, разрисовавших крепость в Геленджике

Полиция на Кубани проверяет информацию о разрушении крепости "Грозовые ворота"

Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике. Кадр видео из соцсетей
Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость Грозовые ворота в Геленджике. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что вандалы разрушили и разрисовали непристойными рисунками крепость "Грозовые ворота" в Геленджике, сообщило ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
"Сегодня в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлён результат вандализма в крепости "Грозовые ворота" в Геленджике. Неизвестные сломали часть кладки, а на уцелевшие стены нанесли непристойные рисунки. В ОМВД России по городу Геленджику данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщений в полицию от граждан по данному факту не поступало.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Крыму начали проверку по делу об осквернении старинной церкви
18 июня, 14:41
 
ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала