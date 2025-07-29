https://ria.ru/20250729/gaza-2032155681.html

Жители сектора Газа рассказали о ситуации с продовольствием

Жители сектора Газа рассказали о ситуации с продовольствием - РИА Новости, 29.07.2025

Жители сектора Газа рассказали о ситуации с продовольствием

Голод в секторе Газа достиг масштаба, который вынуждает людей рисковать жизнью ради мешка муки для своей семьи, он страшит людей больше, чем продолжение войны... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:03:00+03:00

2025-07-29T16:03:00+03:00

2025-07-29T16:03:00+03:00

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ХАН-ЮНИС (сектор Газа), 29 июл - РИА Новости. Голод в секторе Газа достиг масштаба, который вынуждает людей рисковать жизнью ради мешка муки для своей семьи, он страшит людей больше, чем продолжение войны. О борьбе за выживание в условиях продолжающейся блокады, хоть и несколько ослабленной в последние дни за счет ограниченных поставок продовольствия, РИА Новости рассказали беженцы на юге сектора Газа. "Сейчас нас уже не волнует, будет война продолжаться или нет. Сейчас важно обеспечить себя едой. Голос голода слышен громче голоса войны. Мои дети ложатся спать, плача от голода. Я обязан сделать хоть что-то, чтобы обеспечить их едой, даже с риском для своей жизни. Моя правая рука пострадала при бомбардировках, но я несу мешок муки, который может спасти мою семью от гибели в этих условиях", - делится пережитым беженец Хасан Халиль. Палестинцы в буквальном смысле рискуют жизнью, отправляясь за продовольствием к американо-израильским центрам распределения гумпомощи под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF). Власти сектора Газа называют эти центры "ловушками смерти" после многочисленных инцидентов гибели палестинцев в очередях за продовольствием от огня израильских военных. По данным минздрава палестинского полуэксклава, с начала работы этих центров 27 мая в результате атак израильских военных погибли 1179 ожидавших гумпомощи людей, пострадали почти 8 тысяч. Дорога до этих центров также превращается в испытание: нуждающимся в гумпомощи разрешено использовать повозки или автомобили до определенного рубежа, после чего они должны оставить транспорт и пройти пешком как минимум 1,5 километра, после чего им предстоят долгие часы или даже дни в ожидании распределения гумпомощи. "Я рискнул, как и многие другие, голод не оставил нам другого выбора. Слава Богу, я вернулся с мешком муки для своей семьи", - рассказал РИА Новости беженец из Хан-Юниса Салим Ид. "Моя семья голодала на протяжении 20 дней, у нас оставалось мизерное количество еды, последние пять дней - только вода, соль и немного зерна… Я решил пойти за мукой, не зная, вернусь или нет. На протяжении трех дней мы с сыном обошли несколько районов, ждали помощи, вокруг нас погибали люди. Нам с сыном удалось получить по мешку муки", - говорит беженец Ашраф Дахман. "В нас стреляли. Если бы мой сын был ранен, я бы все равно был вынужден продолжить путь, чтобы принести семье муку. Их 20 человек, они гибнут от голода. Видимо, мы дошли до того, что вынуждены жертвовать кем-то ради остальных", - добавляет он. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. По последним данным минздрава, общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 147 человек, включая 88 детей. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. В субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Более половины из них еще ждут сбора и распределения силами ООН.

https://ria.ru/20250727/pomosch-2031757988.html

https://ria.ru/20250727/chislo-2031729722.html

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в мире, израиль, воз, оон, тедрос адханом гебрейесус, сектор газа