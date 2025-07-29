https://ria.ru/20250729/gallup-2032176451.html

Американцы не одобряют действия Израиля в секторе Газа, показал опрос

Американцы не одобряют действия Израиля в секторе Газа, показал опрос - РИА Новости, 29.07.2025

Американцы не одобряют действия Израиля в секторе Газа, показал опрос

Большинство американцев не одобряют военные действия Израиля в секторе Газа, следует из результатов опроса, проведенного компанией Gallup. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:27:00+03:00

2025-07-29T17:27:00+03:00

2025-07-29T17:27:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство американцев не одобряют военные действия Израиля в секторе Газа, следует из результатов опроса, проведенного компанией Gallup. Согласно результатам опроса, лишь 32% поддерживают военные действия Израиля в Газе, 60% опрошенных выступили против, еще 8% отказались отвечать. Опрос проводился с 7 по 21 июля среди 1002 американцев. Статистическая погрешность составляет 4%. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. США и Израиль 24 июля отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на этой неделе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250728/ssha-2032025771.html

https://ria.ru/20250727/pomosch-2031757988.html

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в мире, израиль, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году