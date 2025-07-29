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ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где мужчина готовился совершить убийство военнослужащего, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T09:47:00+03:00

2025-07-29T09:47:00+03:00

2025-07-29T10:34:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где мужчина готовился совершить убийство военнослужащего, сообщили в ведомстве."Задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в городе Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ", — заявили там.По данным ФСБ, сотрудник спецслужб Украины завербовал фигуранта за рубежом при посредничестве его знакомого — сторонника международных террористических организаций. По заданию куратора злоумышленник прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и выяснил адрес проживания военнослужащего. В дальнейшем он планировал его убийство при помощи самодельного взрывного устройства."У него изъято СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения", — говорится в релизе.Следственный отдел ФСБ по Ростовской области завел дело по нескольким уголовным статьям. Его заключили под стражу он дает признательные показания.

https://ria.ru/20250723/terakty-2030876113.html

ростов-на-дону

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону ФСБ показала видео задержания гражданина центральноазиатской страны, готовившего теракт в Ростове-на-Дону. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что ему поручили убить военного. 2025-07-29T09:47 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ростовская область, происшествия, терроризм