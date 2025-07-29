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ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где мужчина готовился совершить убийство военнослужащего, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:47:00+03:00
2025-07-29T09:47:00+03:00
2025-07-29T10:34:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону, где мужчина готовился совершить убийство военнослужащего, сообщили в ведомстве."Задержан гражданин одного из государств Центральной Азии, 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в городе Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ", — заявили там.По данным ФСБ, сотрудник спецслужб Украины завербовал фигуранта за рубежом при посредничестве его знакомого — сторонника международных террористических организаций. По заданию куратора злоумышленник прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и выяснил адрес проживания военнослужащего. В дальнейшем он планировал его убийство при помощи самодельного взрывного устройства."У него изъято СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения", — говорится в релизе.Следственный отдел ФСБ по Ростовской области завел дело по нескольким уголовным статьям. Его заключили под стражу он дает признательные показания.
https://ria.ru/20250723/terakty-2030876113.html
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Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ показала видео задержания гражданина центральноазиатской страны, готовившего теракт в Ростове-на-Дону. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что ему поручили убить военного.
2025-07-29T09:47
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ростовская область, происшествия, терроризм
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Ростовская область, Происшествия, Терроризм
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
ФСБ: агент Киева планировал убийство военного в Ростове-на-Дону