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Более 1,5 млрд рублей перечислено из федеральных ведомств на помощь фронту - РИА Новости, 29.07.2025
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Надежные люди
 
12:22 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/front-2032103789.html
Более 1,5 млрд рублей перечислено из федеральных ведомств на помощь фронту
Более 1,5 млрд рублей перечислено из федеральных ведомств на помощь фронту - РИА Новости, 29.07.2025
Более 1,5 млрд рублей перечислено из федеральных ведомств на помощь фронту
Более 1,5 миллиардов рублей перечислили сотрудники федеральных ведомств в фонд "Всё для Победы!", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:22:00+03:00
2025-07-29T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 1,5 миллиардов рублей перечислили сотрудники федеральных ведомств в фонд "Всё для Победы!", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта. "Вклад федеральных ведомств огромен. Было собрано уже более полутора миллиардов рублей. На эти средства закуплены средства защиты, разведки, различные виды дронов, медицинские аптечки, автотранспорт и многое другое... Мы ежемесячно предоставляем ведомствам отчёты – на что пошли средства, как работает техника на передовой", – сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов. Как рассказали в пресс-службе, министерства и службы вносят не только финансовый вклад, они также участвуют в гуманитарных выездах, организуют сборы, транспортируют грузы, передают автомобили и иную технику, работают с подведомственными организациями. Так, Народный фронт и УФНС Владимирской области передали шесть автомобилей и десять дронов Mavic. Машины прошли полную подготовку к эксплуатации в боевых условиях. В гуманитарный груз также вошли масксети, медикаменты и сладости. "Главное – спасти жизни наших ребят. Если наши автомобили помогут в этом, значит, цель достигнута", – подчеркнула представитель налоговой службы Светлана Разумовская.
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сво
Надежные люди, СВО
Более 1,5 млрд рублей перечислено из федеральных ведомств на помощь фронту

Более 1,5 млрд руб перечислили работники федеральных ведомств на помощь фронту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 1,5 миллиардов рублей перечислили сотрудники федеральных ведомств в фонд "Всё для Победы!", сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.
"Вклад федеральных ведомств огромен. Было собрано уже более полутора миллиардов рублей. На эти средства закуплены средства защиты, разведки, различные виды дронов, медицинские аптечки, автотранспорт и многое другое... Мы ежемесячно предоставляем ведомствам отчёты – на что пошли средства, как работает техника на передовой", – сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.
Как рассказали в пресс-службе, министерства и службы вносят не только финансовый вклад, они также участвуют в гуманитарных выездах, организуют сборы, транспортируют грузы, передают автомобили и иную технику, работают с подведомственными организациями. Так, Народный фронт и УФНС Владимирской области передали шесть автомобилей и десять дронов Mavic. Машины прошли полную подготовку к эксплуатации в боевых условиях. В гуманитарный груз также вошли масксети, медикаменты и сладости.
"Главное – спасти жизни наших ребят. Если наши автомобили помогут в этом, значит, цель достигнута", – подчеркнула представитель налоговой службы Светлана Разумовская.
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