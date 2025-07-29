https://ria.ru/20250729/frantsija-2032220782.html

Во Франции автоконструкторы помогут владельцам машин с дефектными подушками

Во Франции автоконструкторы помогут владельцам машин с дефектными подушками - РИА Новости, 29.07.2025

Во Франции автоконструкторы помогут владельцам машин с дефектными подушками

Министерство транспорта Франции постановило, что автоконструкторы должны предоставить владельцам автомобилей с дефектными подушками безопасности решение для... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:37:00+03:00

2025-07-29T19:37:00+03:00

2025-07-29T21:49:00+03:00

авто

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Министерство транспорта Франции постановило, что автоконструкторы должны предоставить владельцам автомобилей с дефектными подушками безопасности решение для обеспечения их "мобильности", следует из заявления, опубликованного во вторник на сайте ведомства. Ранее французский минтранс объявил срочные меры по запрету использования автомобилей с дефектными подушками безопасности Takata. Неисправная работа конструкции уже привела к двум смертям на территории Франции. С учетом заморских территорий число погибших составляет 18 человек, 25 получили ранения. "Обязательство бесплатно предоставить владельцам транспортных средств, на которых распространяется мера "stop drive", решения по обеспечению мобильности до замены подушек безопасности", - говорится в заявлении. Мера "stop drive" означает запрет на вождение транспортного средства до замены автопроизводителем дефектных подушек безопасности. На сегодняшний день этот запрет действует в отношении 1,7 миллиона машин. Как уточняют власти, автоконструкторы могут, в частности, предложить водителям подменный автомобиль, каршеринг или профинансировать аренду эквивалентного автомобиля. Новые меры распространяются на тех, кому придется ждать больше двух недель до встречи с представителями компании для начала починки дефектных подушек безопасности. Минтранс также постановил, что средний срок ремонта должен составлять в среднем 15 дней. Ассоциация по защите прав потребителей Франции UFC Que choisir сообщила на прошлой неделе, что подала иск против автоконцерна Stellantis и автопроизводителя Citroën после отзыва 1,7 миллиона автомобилей с неисправными подушками безопасности Takata. В конце июня французский минтранс распорядился прекратить использование еще 800 тысяч автомобилей из-за неисправных подушек безопасности, всего запрет теперь касается 1,7 миллиона машин. Кроме того, минтранс распорядился отозвать еще 600 тысяч автомобилей с данной подушкой безопасности во Франции без запрета на использование. Таким образом, всего отозваны 2,5 миллиона авто. В феврале группа Volkswagen попросила более 250 тысяч клиентов во Франции перестать пользоваться машинами своих моделей из-за неисправных подушек безопасности. Аналогичная просьба коснулась владельцев Citroёn, Audi, Nissan и ряда других марок.

https://ria.ru/20250729/avto-2032204186.html

https://ria.ru/20250728/mid-2031920688.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031816581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, франция, ufc, volkswagen group, volkswagen touareg, audi a8