https://ria.ru/20250729/forma-2032171510.html
Forma увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз
Forma увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз - РИА Новости, 29.07.2025
Forma увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз
Девелопер Forma (структура ПИК) увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз, до 700 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:06:00+03:00
2025-07-29T18:06:00+03:00
2025-07-29T18:06:00+03:00
forma (группа пик)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Девелопер Forma (структура ПИК) увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз, до 700 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении девелопера."Компания Forma увеличивает портфель коммерческих проектов до 700 тысяч квадратных метров общей площади. Уже в этом году девелопер планирует запустить пять новых бизнес-центров, которые будут приведены к стандартам существующей линейки деловых пространств workplace. Всего в нее войдут 12 проектов, включая текущие. В планах – завершить их возведение до конца 2035 года", - уточняется в нем.Сейчас компания строит в Москве два бизнес-центра на 113 тысяч квадратных метров. Также планируется пять проектов бренда workplace общей площадью около 235 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.При этом Forma планирует до конца 2035 года реализовать 12 проектов в сфере коммерческой недвижимости с учетом существующих. Это позволит компании нарастить темпы продаж к концу года с 6% до 10% от общего объема поглощения.Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
https://realty.ria.ru/20250729/forma-2032108988.html
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forma (группа пик), москва, строительство
Forma (группа ПИК), Москва, Строительство
Forma увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз
Деевлопер Forma увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Девелопер Forma (структура ПИК) увеличивает портфель коммерческих проектов более чем в пять раз, до 700 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении девелопера.
"Компания Forma увеличивает портфель коммерческих проектов до 700 тысяч квадратных метров общей площади. Уже в этом году девелопер планирует запустить пять новых бизнес-центров, которые будут приведены к стандартам существующей линейки деловых пространств workplace. Всего в нее войдут 12 проектов, включая текущие. В планах – завершить их возведение до конца 2035 года", - уточняется в нем.
Сейчас компания строит в Москве два бизнес-центра на 113 тысяч квадратных метров. Также планируется пять проектов бренда workplace общей площадью около 235 тысяч "квадратов", добавляется в пресс-релизе.
При этом Forma планирует до конца 2035 года реализовать 12 проектов в сфере коммерческой недвижимости с учетом существующих. Это позволит компании нарастить темпы продаж к концу года с 6% до 10% от общего объема поглощения.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.