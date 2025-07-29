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Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой

Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой - РИА Новости, 29.07.2025

Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой

Минобороны РФ показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобождённой Темировкой в Запорожской... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:25:00+03:00

2025-07-29T15:25:00+03:00

2025-07-29T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобождённой Темировкой в Запорожской области.Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области.На кадрах Минобороны видны наступательные боевые действия, удары артиллерии по позициям ВСУ, работа ударных коптеров и так далее."В результате огневого воздействия артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли наши операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника", - говорится в сообщении МО РФ.

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Кадры боев за населенный пункт Темировка в Запорожской области Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Темировка в Запорожской области, об освобождении которого стало известно сегодня. 2025-07-29T15:25 true PT2M15S

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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины