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Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой
Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой - РИА Новости, 29.07.2025
Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой
Минобороны РФ показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобождённой Темировкой в Запорожской... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:25:00+03:00
2025-07-29T15:25:00+03:00
2025-07-29T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеозапись того, как военнослужащие группировки войск "Восток" подняли российский флаг над освобождённой Темировкой в Запорожской области.Ранее оборонное ведомство сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Темировка в Запорожской области.На кадрах Минобороны видны наступательные боевые действия, удары артиллерии по позициям ВСУ, работа ударных коптеров и так далее."В результате огневого воздействия артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Особую роль во время штурма сыграли наши операторы БПЛА, они вели разведку с воздуха и активно поражали подходящие резервы противника", - говорится в сообщении МО РФ.
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Кадры боев за населенный пункт Темировка в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Темировка в Запорожской области, об освобождении которого стало известно сегодня.
2025-07-29T15:25
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные водрузили триколор над освобожденной Темировкой
ВС РФ водрузили триколор над освобожденной Темировкой в Запорожской области