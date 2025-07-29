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СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи" - РИА Новости, 29.07.2025
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11:49 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/filimonov-2032098751.html
СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи"
СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи" - РИА Новости, 29.07.2025
СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи"
Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила в Киеве ликвидацию командира одного из националистических батальонов ВСУ "Волки да Винчи",... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:49:00+03:00
2025-07-29T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила в Киеве ликвидацию командира одного из националистических батальонов ВСУ "Волки да Винчи", который начинал как подразделение террористического и запрещенного в РФ "Правого сектора"*. "Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что на подозреваемого вышли граждане, представившиеся сотрудниками СБУ, завербовали его и снабдили оружием. В организации попытки ликвидации СБУ традиционно обвиняет российские спецслужбы, доказательств этой версии не приводится. Батальон "Волки да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*. В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук боевика УПА ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html
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в мире, россия, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия
В мире, Россия, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия
СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи"

СБУ заявила, что предотвратила ликвидацию командира "Волки да Винчи" Филимонова

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила в Киеве ликвидацию командира одного из националистических батальонов ВСУ "Волки да Винчи", который начинал как подразделение террористического и запрещенного в РФ "Правого сектора"*.
"Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Утверждается, что на подозреваемого вышли граждане, представившиеся сотрудниками СБУ, завербовали его и снабдили оружием. В организации попытки ликвидации СБУ традиционно обвиняет российские спецслужбы, доказательств этой версии не приводится.
Батальон "Волки да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*. В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук боевика УПА ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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