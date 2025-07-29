https://ria.ru/20250729/filimonov-2032098751.html

СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи"

СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи" - РИА Новости, 29.07.2025

СБУ утверждает, что предотвратила ликвидацию командира "Волков да Винчи"

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила в Киеве ликвидацию командира одного из националистических батальонов ВСУ "Волки да Винчи",... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:49:00+03:00

2025-07-29T11:49:00+03:00

2025-07-29T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила в Киеве ликвидацию командира одного из националистических батальонов ВСУ "Волки да Винчи", который начинал как подразделение террористического и запрещенного в РФ "Правого сектора"*. "Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Утверждается, что на подозреваемого вышли граждане, представившиеся сотрудниками СБУ, завербовали его и снабдили оружием. В организации попытки ликвидации СБУ традиционно обвиняет российские спецслужбы, доказательств этой версии не приводится. Батальон "Волки да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*. В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук боевика УПА ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250726/vsu-2031585452.html

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в мире, россия, киев, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия