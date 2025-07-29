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Фигурант дела "Крокуса" сказал брату ждать по ТВ "что-то интересное"
Фигурант дела "Крокуса" сказал брату ждать по ТВ "что-то интересное" - РИА Новости, 29.07.2025
Фигурант дела "Крокуса" сказал брату ждать по ТВ "что-то интересное"
Отвечавший за вооружение исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" фигурант дела за несколько часов до трагедии сказал младшему брату смотреть... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T06:04:00+03:00
2025-07-29T06:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Отвечавший за вооружение исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" фигурант дела за несколько часов до трагедии сказал младшему брату смотреть телевизор, так как "там будут показывать что-то интересное", говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вечером 22.03.2024 он (Мустакиме Солиев), Умеджон (Солиев) и (Шахромджон) Гадоев находились в кафе, в это время брату на телефон от (предполагаемого лидера "Вилаят Хорасан"*, входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*) Абу Мунзира поступило сообщение, после чего брат сказал расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут показывать что-то интересное", - следует из материалов. Оба брата Солиевых (Умеджон – старший брат) наряду с Гадоевым являются обвиняемыми по данному делу. Гадоев по указанию Умеджона Солиева отвозил оружие в Москву, оно было использовано в ходе теракта, сообщается в материалах.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, москва, исламское государство*
Россия, Москва, Исламское государство*
Фигурант дела "Крокуса" сказал брату ждать по ТВ "что-то интересное"
Фигурант дела "Крокуса" в день трагедии сказал брату ждать что-то интересное