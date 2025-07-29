https://ria.ru/20250729/espch-2032049363.html

ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады

ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады - РИА Новости, 29.07.2025

ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал недостатки в процедуре рассмотрения Украиной законности заключения под стражу... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T01:36:00+03:00

2025-07-29T01:36:00+03:00

2025-07-29T01:37:00+03:00

в мире

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нестор шуфрич

николай чаус

европейский суд по правам человека (еспч)

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал недостатки в процедуре рассмотрения Украиной законности заключения под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Согласно параграфу 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, "каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным". "Суд единогласно признает жалобы, касающиеся недостатков процедуры рассмотрения законности содержания под стражей приемлемыми к рассмотрению, а остальную часть заявления - неприемлемой; постановляет, что в настоящем заявлении описываются факты нарушении статьи 5 параграфа 4 конвенции относительно недостатков в рассмотрении законности содержания под стражей", - говорится в решении на сайте ЕСПЧ. Согласно тексту документа, суд постановил, что Украина как государство-ответчик должна выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму в размере 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 250 евро для возмещения судебных издержек. Шуфрич также подавал жалобы в соответствии со статьей 3 конвенции, где говорится, что "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". Суд постановил, что эти жалобы либо не соответствуют критериям приемлемости, либо не содержат никаких признаков нарушения прав и свобод, закрепленных в конвенции или протоколах к ней. В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога. Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.

https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009810787.html

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в мире, украина, киев, нестор шуфрич, николай чаус, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины