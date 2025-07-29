Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 29.07.2025 (обновлено: 01:37 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/espch-2032049363.html
ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады
ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады - РИА Новости, 29.07.2025
ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал недостатки в процедуре рассмотрения Украиной законности заключения под стражу... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:36:00+03:00
2025-07-29T01:37:00+03:00
в мире
украина
киев
нестор шуфрич
николай чаус
европейский суд по правам человека (еспч)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e92a4bdad6aec13c061a12ddf513e79b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал недостатки в процедуре рассмотрения Украиной законности заключения под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Согласно параграфу 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, "каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным". "Суд единогласно признает жалобы, касающиеся недостатков процедуры рассмотрения законности содержания под стражей приемлемыми к рассмотрению, а остальную часть заявления - неприемлемой; постановляет, что в настоящем заявлении описываются факты нарушении статьи 5 параграфа 4 конвенции относительно недостатков в рассмотрении законности содержания под стражей", - говорится в решении на сайте ЕСПЧ. Согласно тексту документа, суд постановил, что Украина как государство-ответчик должна выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму в размере 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 250 евро для возмещения судебных издержек. Шуфрич также подавал жалобы в соответствии со статьей 3 конвенции, где говорится, что "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". Суд постановил, что эти жалобы либо не соответствуют критериям приемлемости, либо не содержат никаких признаков нарушения прав и свобод, закрепленных в конвенции или протоколах к ней. В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога. Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.
https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009810787.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_62acd6800cff171289ac9a5bef7ff17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, нестор шуфрич, николай чаус, европейский суд по правам человека (еспч), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Нестор Шуфрич, Николай Чаус, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховная Рада Украины
ЕСПЧ признал недостатки в процедуре ареста депутата Рады

ЕСПЧ признал недостатки в рассмотрении Украиной законности ареста депутата Рады

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, в котором признал недостатки в процедуре рассмотрения Украиной законности заключения под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича.
Согласно параграфу 4 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, "каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
20 марта, 16:30
"Суд единогласно признает жалобы, касающиеся недостатков процедуры рассмотрения законности содержания под стражей приемлемыми к рассмотрению, а остальную часть заявления - неприемлемой; постановляет, что в настоящем заявлении описываются факты нарушении статьи 5 параграфа 4 конвенции относительно недостатков в рассмотрении законности содержания под стражей", - говорится в решении на сайте ЕСПЧ.
Согласно тексту документа, суд постановил, что Украина как государство-ответчик должна выплатить заявителю в течение трех месяцев сумму в размере 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 250 евро для возмещения судебных издержек.
Шуфрич также подавал жалобы в соответствии со статьей 3 конвенции, где говорится, что "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". Суд постановил, что эти жалобы либо не соответствуют критериям приемлемости, либо не содержат никаких признаков нарушения прав и свобод, закрепленных в конвенции или протоколах к ней.
В сентябре 2023 года Шуфричу предъявили обвинение в госизмене, после чего суд в Киеве арестовал депутата без права внесения залога.
Шуфрич ранее заявлял, что в вину ему ставят несколько депутатских запросов по похищению экс-судьи Николая Чауса в 2021 году. По его словам, в публичных запросах и ответах правоохранители увидели преступление. Он отмечал, что ранее к нему приходили представители правоохранительных органов и пытались отнять его бизнес в обмен на свободу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Зеленский подписал закон о пересмотре решений ЕСПЧ
7 апреля, 14:49
 
В миреУкраинаКиевНестор ШуфричНиколай ЧаусЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала