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Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 29.07.2025
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Новости Подмосковья
 
13:44 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/eko-2032118784.html
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 29.07.2025
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:44:00+03:00
2025-07-29T13:44:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
беременность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Услуга оказывается в регионе бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем. "ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Минздрава региона. Процедуры проводятся в рамках нацпроекта "Семья".
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московская область (подмосковье), беременность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), беременность
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Врачи сделали свыше 3 тысяч процедур ЭКО в Подмосковье с начала года

© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Услуга оказывается в регионе бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем.
"ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Минздрава региона. Процедуры проводятся в рамках нацпроекта "Семья".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)беременность
 
 
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