https://ria.ru/20250729/eko-2032118784.html

Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 29.07.2025

Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T13:44:00+03:00

2025-07-29T13:44:00+03:00

2025-07-29T13:44:00+03:00

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беременность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Услуга оказывается в регионе бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем. "ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Минздрава региона. Процедуры проводятся в рамках нацпроекта "Семья".

https://ria.ru/20250728/podmoskove-2032004920.html

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московская область (подмосковье), беременность