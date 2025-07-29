https://ria.ru/20250729/eko-2032118784.html
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 29.07.2025
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T13:44:00+03:00
2025-07-29T13:44:00+03:00
2025-07-29T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Услуга оказывается в регионе бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем. "ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Минздрава региона. Процедуры проводятся в рамках нацпроекта "Семья".
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московская область (подмосковье), беременность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), беременность
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Врачи сделали свыше 3 тысяч процедур ЭКО в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Услуга оказывается в регионе бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний, которые препятствуют наступлению беременности естественным путем.
"ЭКО позволяет семейным парам, которые столкнулись со сложностями при планировании беременности, исполнить мечту о ребенке. С начала этого года в Подмосковье выполнили более 3 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Минздрава региона. Процедуры проводятся в рамках нацпроекта "Семья".