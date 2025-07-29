https://ria.ru/20250729/egipet-2032221611.html
В Египте гидам повысят зарплату
В Египте гидам повысят зарплату - РИА Новости, 29.07.2025
В Египте гидам повысят зарплату
Власти Египта приняли решение повысить с октября зарплату гидам, она вырастет с 1 тысячи до 1,8 тысячи египетских фунтов (с 20,5 до 37 долларов США) за полный... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:43:00+03:00
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КАИР, 29 июл - РИА Новости. Власти Египта приняли решение повысить с октября зарплату гидам, она вырастет с 1 тысячи до 1,8 тысячи египетских фунтов (с 20,5 до 37 долларов США) за полный рабочий день, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Министр туризма и древностей Шериф Фатхи издал министерский указ о повышении зарплаты гидам в Египте начиная с 1 октября", - говорится в сообщении министерства. Согласно сообщению, за полный рабочий день (восемь часов) гиды будут получать 1,8 тысячи египетских фунтов, а за половину рабочего дня – 1,1 тысячи. Заместитель министра туризма и древностей по делам туристических компаний Самия Сами упомянула, что предыдущее повышение зарплат было в 2023 году – тогда гиды стали зарабатывать 1 тысячу фунтов за полный рабочий день. Отмечается, что циркуляр будет отправлен в профсоюз гидов Египта и палату туристических компаний и агентств. Министерство подчеркнуло, что гиды не должны получать зарплату ниже установленного размера. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число посещающих страну иностранных туристов до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти страны ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250613/turoperatory--2022627047.html
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в мире, египет, сша, шериф фатхи
В мире, Египет, США, Шериф Фатхи
В Египте гидам повысят зарплату
Власти Египта повысят зарплату гидам практически в два раза
КАИР, 29 июл - РИА Новости. Власти Египта приняли решение повысить с октября зарплату гидам, она вырастет с 1 тысячи до 1,8 тысячи египетских фунтов (с 20,5 до 37 долларов США) за полный рабочий день, сообщило министерство туризма и древностей страны.
"Министр туризма и древностей Шериф Фатхи
издал министерский указ о повышении зарплаты гидам в Египте
начиная с 1 октября", - говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, за полный рабочий день (восемь часов) гиды будут получать 1,8 тысячи египетских фунтов, а за половину рабочего дня – 1,1 тысячи.
Заместитель министра туризма и древностей по делам туристических компаний Самия Сами упомянула, что предыдущее повышение зарплат было в 2023 году – тогда гиды стали зарабатывать 1 тысячу фунтов за полный рабочий день.
Отмечается, что циркуляр будет отправлен в профсоюз гидов Египта и палату туристических компаний и агентств. Министерство подчеркнуло, что гиды не должны получать зарплату ниже установленного размера.
Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число посещающих страну иностранных туристов до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти страны ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.