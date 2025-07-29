https://ria.ru/20250729/egipet-2032221611.html

В Египте гидам повысят зарплату

В Египте гидам повысят зарплату - РИА Новости, 29.07.2025

В Египте гидам повысят зарплату

Власти Египта приняли решение повысить с октября зарплату гидам, она вырастет с 1 тысячи до 1,8 тысячи египетских фунтов (с 20,5 до 37 долларов США) за полный... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:43:00+03:00

2025-07-29T19:43:00+03:00

2025-07-29T19:43:00+03:00

в мире

египет

сша

шериф фатхи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Власти Египта приняли решение повысить с октября зарплату гидам, она вырастет с 1 тысячи до 1,8 тысячи египетских фунтов (с 20,5 до 37 долларов США) за полный рабочий день, сообщило министерство туризма и древностей страны. "Министр туризма и древностей Шериф Фатхи издал министерский указ о повышении зарплаты гидам в Египте начиная с 1 октября", - говорится в сообщении министерства. Согласно сообщению, за полный рабочий день (восемь часов) гиды будут получать 1,8 тысячи египетских фунтов, а за половину рабочего дня – 1,1 тысячи. Заместитель министра туризма и древностей по делам туристических компаний Самия Сами упомянула, что предыдущее повышение зарплат было в 2023 году – тогда гиды стали зарабатывать 1 тысячу фунтов за полный рабочий день. Отмечается, что циркуляр будет отправлен в профсоюз гидов Египта и палату туристических компаний и агентств. Министерство подчеркнуло, что гиды не должны получать зарплату ниже установленного размера. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число посещающих страну иностранных туристов до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти страны ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20250613/turoperatory--2022627047.html

https://ria.ru/20250616/egipet-2023193530.html

египет

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, сша, шериф фатхи