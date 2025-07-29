https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html

Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла

Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла - РИА Новости, 29.07.2025

Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резкой форме обратился к Владимиру Зеленскому после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:42:00+03:00

2025-07-29T11:42:00+03:00

2025-07-29T11:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резкой форме обратился к Владимиру Зеленскому после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале. "Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в сраку", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что украинцы не хотят становиться живым щитом для кого-бы то ни было. В интервью Новости.LIVE Макеев заявлял, что сегодня фактически Украина якобы делает то, для чего создавался НАТО, – защищает Европу от российского и советского нашествия. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

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в мире, европа, украина, владимир зеленский, нато