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Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html
Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла
Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла - РИА Новости, 29.07.2025
Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резкой форме обратился к Владимиру Зеленскому после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:42:00+03:00
2025-07-29T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резкой форме обратился к Владимиру Зеленскому после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале. "Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в сраку", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что украинцы не хотят становиться живым щитом для кого-бы то ни было. В интервью Новости.LIVE Макеев заявлял, что сегодня фактически Украина якобы делает то, для чего создавался НАТО, – защищает Европу от российского и советского нашествия. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
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в мире, европа, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Депутат Рады послал Зеленского после заявления украинского посла

Дубинский послал Зеленского после заявления посла Украины Макеева о защите НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резкой форме обратился к Владимиру Зеленскому после заявления посла Украины в Германии Алексея Макеева о защите НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Посол в ФРГ Макеев заявляет, что “Украина выполняет роль НАТО, и защищает Европу без 5-й статьи устава НАТО”. От лица своих избирателей и всех украинцев хочу заявить, что посол Макеев вместе с министром Сибигой и президентом зеленским - могут идти в сраку", — говорится в публикации.
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Дубинский добавил, что украинцы не хотят становиться живым щитом для кого-бы то ни было.

В интервью Новости.LIVE Макеев заявлял, что сегодня фактически Украина якобы делает то, для чего создавался НАТО, – защищает Европу от российского и советского нашествия.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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