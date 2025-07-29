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В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 29.07.2025
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22:40 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 29.07.2025
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
Автомобиль под управлением 13-летнего мальчика врезался в дерево в Саратовской области, в результате погиб 14-летний пассажир, а сам водитель госпитализирован,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:40:00+03:00
2025-07-29T22:40:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль под управлением 13-летнего мальчика врезался в дерево в Саратовской области, в результате погиб 14-летний пассажир, а сам водитель госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции региона. "По предварительным данным, в Базарно-Карабулакском районе в селе Старые Бурасы напротив дома 40 по улице Молодежная в 16.45 (15.45 мск) водитель юноша 13 лет, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на дерево. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир, водитель госпитализирован", - сказали журналистам в пресс-службе ГАИ. Следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП. На фото, опубликованном ведомством, запечатлен белый легковой автомобиль, который оказался сильно смят после лобового столкновения с деревом. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко районная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, саратовская область, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП

В Саратовской области подросток на машине врезался в дерево, погиб пассажир

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Автомобиль под управлением 13-летнего мальчика врезался в дерево в Саратовской области, в результате погиб 14-летний пассажир, а сам водитель госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции региона.
"По предварительным данным, в Базарно-Карабулакском районе в селе Старые Бурасы напротив дома 40 по улице Молодежная в 16.45 (15.45 мск) водитель юноша 13 лет, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на дерево. В результате ДТП погиб 14-летний пассажир, водитель госпитализирован", - сказали журналистам в пресс-службе ГАИ.
Следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале сообщило, что следователи начали проверку по факту ДТП. На фото, опубликованном ведомством, запечатлен белый легковой автомобиль, который оказался сильно смят после лобового столкновения с деревом.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко районная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
3 июля, 22:29
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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